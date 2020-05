Szívből szóró harangok – Nézze vissza a besnyői Szironta együttes online koncertjét

Ha lemaradt a múlt heti élő koncertről, vagy egyszerűen csak újra átélné a csengettyűk simogató hangját, ez a cikk Önnek szól!

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, az idei évben is lázasan készülődtek a szervezők az eredetileg 2020 májusának harmadik szombatjára tervezett CsengőFestre, amikor is ismét felcsendültek volna a csengettyűk és harangok a besnyői szabadtéri színpadon. Az élet azonban közbeszólt, és a koronavírus-járvány megakadályozta az esemény megvalósulását.

A Szironta együttes azonban nem hagyta veszni a helyzetet: május 16-án szombaton egy rendhagyó online koncert formájában csendültek fel Pachelbel, Csajkovszkij, Sosztakovics, Sviridov-művei mellett könnyedebb alkotások is.

A banda hivatalos videós portáljára is feltöltötte a felvételt, így most bárki újrázhatja az élményt!