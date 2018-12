Színes és változatos anyag gyűlt össze Sárbogárdon

A Betlehemi csillagunk című kiállítást az idén 10. alkalommal rendezi meg a városban a Sárbogárdi Múzeum Egyesület. A helyi alkotók kézműves munkái karácsonyig lesznek láthatók a művelődési központban.

Színes és változatos anyag gyűlt össze – mondta el lapunknak a kiállítást megnyitó Viasz Zoltán, a Fejér Megyei Népművészeti Egyesület elnöke.

Amint megtudtuk: több mint negyven alkotó vagy alkotócsoport mutatkozik be a hetekben, sokféle technikát és alapanyagot felfedezhetünk, melyek mindegyike legkedvesebb ünnepünkhöz, karácsonyhoz, illetve az azt megelőző adventi időszakhoz kötődik. Az alkotók bátran nyúltak a legváltozatosabb alapanyagokhoz, kezdve a legótól egészen a sásig.

– Tárgyalkotó népművészként külön örülök a mézeskalács, valamint a természetes anyagok megjelenésének – hangsúlyozta Viasz Zoltán. – Persze jelen vannak az újabb trendek is, például Rudolf, a rénszarvas személyében; ezekben a munkákban az ötletességet, az alkotókedvet szeretjük és becsüljük. Jó látni, hogy a spiritualitás, a lelkiség is jelen van a tárlaton, gondolok itt a betlehemi jelenetekre, vagy a bibliai igeversre.

A tárlatmegnyitón köszöntőt mondott Sükösd Tamás polgármester és Kovácsné Komáromi Edit, a múzeum egyesület képviseletében, műsort adtak az óvodások és az iskolások, majd gazdára találtak az oklevelek és az ajándékok. A jelenlévők megemlékeztek a kezdeményezés ötletgazdájáról, a napokban elhunyt Szabóné Czuczai Katalinról, akinek számos csuhémunkája a Vatikánba is eljutott.

