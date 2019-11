Színek, humor, mélység Ujházi képein

A kü­lön­utazás terei címmel nyílik meg november 22-én 18 órakor Ujházi Péter képzőművész kiállítása a Csók István Képtárban.

Az 1940-ben született, Munkácsy Mihály-díjas Ujházi Pétert sokrétű, változatos alkotótevékenység jellemzi. Az 1970-es években kialakult képi világa azonban az elmúlt évtizedekben alig változott, s ez teszi egyedivé a műveit – fogalmaz ajánlójában a szervező Szent István Király Múzeum, amely a kezdetek óta rendszeresen bemutatja a művész alkotásait.

A friss kiállítás azokat a tereket, helyszíneket is felvonultatja, amelyek inspirálják Ujházit. A látogató tehát egy utazáson vehet részt a tárlat megtekintése közben, hiszen Székesfehérvár mellett Mór, Nadap és Róma is megjelenik. A lélek belső terei, emberi érzelmek is feltárulnak azonban. Újdonság lesz a művész nagyméretű kerámiaszobrainak, valamint toll- és tusrajzainak bemutatása. A tárlattal egy időben jelenik meg továbbá A különutazás terei című kötet, amelyben a 2010 után készült alkotások katalógusszerű ismertetése mellett tanulmányok is olvashatók Ujháziról.

A kiállítást Erdős Virág író, költő nyitja meg, köszöntőt mond Brájer Éva, az önkormányzat kulturális tanácsnoka és Pokrovenszki Krisztián, a múzeum intézményvezetője, s közreműködőként jelen lesz Másik János zeneszerző, előadóművész.

A tárlat március 29-ig látható.