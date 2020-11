Szikora visszatért: az utolsó forgatási napon magyart náspángoltak Csákberényben (videó)

Utolsó forgatási napját tartja kedden Csákberényben az Ítélet és kegyelem című történelmi játékfilm stábja.

A Sobor Antal Perelj, Uram! című regénye alapján készült film 1849-es eseményeket dolgoz fel, két csákberényi szemszögéből. A feol.hu ott lehetett a forgatáson, annak is egy olyan jelenetében, amikor az osztrákok alaposan elnáspángolják az elfogott csákberényieket. A történetről már írtunk korábban: a fiatal, 27 éves Manszbarth Antal katolikus plébános és az idősebb, ötvenen felül járó háromgyerekes Szikszai János református lelkész 1849-ben templomaikban kihirdették a debreceni magyar kormány függetlenségi nyilatkozatát… Ez volt a vesztük. A történet júliusban játszódik, amit a ködös novemberi napon meglehetősen nehezen viseltek a színészek – ám játékukon ebből semmi sem látszódott. Az utolsó forgatási napon azonban már ott volt Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója is, akit pár hétig nélkülözniük kellett a stábtagoknak: a koronavírust azonban sikeresen átvészelte, s kedden már irányításával fejeződhettek be a film helyszíni munkálatai.

