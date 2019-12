„Szeretem a szépet, a kultúrát, a művészetet” – Interjú Teleki Miklós orgonaművésszel

Évente 80-90 hangversenyt ad, rendszeresen fellép a budapesti Szent István-bazilikában.

Az emléktáblánál is koszorúztok? – tegeztem le kapásból jó pár esztendeje március idusán a fiatalembert Enyingen, s mint később megtudtam, személyében a református iskola akkori igazgatóját és az orgonaművészt. Onnan ered a barátságunk.

Teleki Miklós orgonaművészi diplomáját 1995-ben szerezte a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Lehotka Gábor professzor növendékeként. Zongoraművészként a Szegedi Tudományegyetemen 2018-ban végzett, tanára Zsigmondné Pap Éva volt. 1993 szeptemberében elnyerte a budapesti nemzetközi Liszt Ferenc-orgonaverseny különdíját, 2000-ben Fischer Annie-ösztöndíjas lett. Több éven át a Siófoki Nemzetközi Orgona Mesterkurzus oktatójaként dolgozott. Számos kortárs magyar és külföldi zeneszerző orgonaművének ősbemutatója fűződik a nevéhez. 2006-ban Artisjus-díjat kapott, 2007 óta a székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola orgona- és zongoratanára, 2011-től a siófoki evangélikus templom címzetes orgonaművésze.

Repertoárja széles skálán mozog: a barokk kortól napjainkig sok szerző műveit szerepelteti műsorain. Orgonakoncertjein a kora barokktól kezdve Bach, Brahms, Mendelssohn, César Franck összes jelentősebb művét, Liszt Ferenc összes művét játssza. A francia utóromantika szerzői is jelentős számban kerülnek be programjaiba, a többi között Vierne, Widor, Dupre, Boëlmann művei. Gyakran játszotta 20. századi és kortárs szerzők műveit is, számos ősbemutató fűződik a nevéhez.

Zenekarral előadta már Händel több orgonaversenyét, Brixie és Albrechtsberger egy-egy orgonaversenyét, Bach d-moll zongoraversenyét, Mozart templomi szonátáit és A-dúr zongoraversenyét, Rheinberger F-dúr orgonaversenyét, Grieg a-moll zongoraversenyét, Liszt Magyar fantáziáját és Poulenc g-moll orgonaversenyét. Kamarazenészként is ismert. Kováts Kolos Kossuth-díjas operaénekessel különösen sokat szerepel: több százra tehető közös fellépéseik száma.

Sikeres koncerteket adott Európa-szerte és az Amerikai Egyesült Államokban, nyolc szóló-CD-je és egy DVD-je jelent meg. 2014-ben elindította a Majestic Sounds című hangversenysorozatát, amelynek művészeti vezetője. Az eddigi hat év alatt mintegy 160 koncertet rendeztek, fellépést biztosítva számos kiváló zeneművésznek. Siófokon a Zenélő Templomok klasszikus zenei hangversenysorozatnak is művészeti vezetője. Orgonaszakértőként is dolgozik, több orgona felújítását, építését segítette már.

Családjáról és a számára fontos dolgokról így vall:

– Feleségemmel, Klárával bő tíz éve vagyunk együtt, egy kislányunk született késői ajándékként, Zsófi. Életem vezérfonalaként a hitet emelném ki, s fontos számomra a szerető, családi környezet. A zene világában boldognak érzem magam, de szeretek mozogni, levegőn lenni. Szeretem a szépet, a kultúrát, a művészetet, a humanista műveltséget. Jó lenne többet olvasni, és többet lenni a barátainkkal!

Kedvenc idézete szerint: „Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak” (Prédikátor könyve 3:1).