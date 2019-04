Szent György-napok Fejérben – Fakanálforgató és futóversenyek

Több településen is megemlékeznek Sárkányölő Szent Györgyről a hétvégén.

Iszkaszentgyörgyön a Szent György-napok keretében szombaton 8–12 óráig kastélykaland lesz az általános iskolában, mellette főzőverseny, veterán autós találkozó is színesíti a programokat. A 20 éves Házicérnák Foltvarró Műhely kiállítása 10 órakor nyílik a kastélyban, 11 órától tűzoltó-bemutató kezdődik, 15 órától A lóvá tett róka bábelőadás látható, 17 órától még főzőshow is lesz, Kató néni konyhája címmel. A napot 20 órától bál zárja. Vasárnap a szentmise és az agapé után, 11.30-kor átadják a Kiserdő Pihenőt, 17 órakor II. Iszkocogás címmel indul közösségi futás a művelődési háztól.

Móron a XXI. Móri Szent György-heti Vigasságok keretében pénteken lesz borverseny, szombaton 9 órától indul a Hungaria Classic 2019, az Oldtimer Szuperkupa szezon­nyitó futama, s a kastélyban is lesznek programok. Itt rendezik az Ezerjó Fakanálforgatót, a borral készülő ételek országos főzőversenyét és zenés, táncos programok is lesznek. A Kapucinus téri színpadon 16 órától indul be az élet koncertekkel; 20.30-tól például az Anna and the Barbies lép föl. Vasárnap 10 órától Ezerjó Félmaraton futóverseny kezdődik.

A kápolnásnyéki Halász-­kastélyban szintén lesz tavaszköszöntő ünnep, Mezőszentgyörgyön pedig csütörtökön kezdődött a Szentgyörgyi Napok programsorozat.