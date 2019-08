Szellemvárosban forgattak a zichyújfalui drónosok (videó)

Nemzetközi koprodukcióban kérték Pál Károly és Szaniszló Mónika segítségét.

Korábban már többször is hírt adtunk a zichyújfalui Double Ring Wingsről, hiszen a Pál Károly vezette csapat hol jótékonykodással, hol mentőakciókkal, hol pedig filmes munkákkal hívja fel folyamatosan magára a figyelmet.

Nemrégiben a Fejér megyei drónosok egy nemzetközi produkcióban vettek részt, egy készülő posztapokaliptikus thriller, az Utóhatás előzetesének forgatásában vállaltak kardinális szerepet. A veszprémi Elekes Gergő-Gallai József páros rendezte rövidfilm történetéről egyelőre az alkotók csak annyit árultak el, hogy a sztori egy disztópikus világban játszódik, ahol a főhősnek minden pillanatban a túléléséért kell küzdenie, nemcsak az élethez szükséges nyersanyagok hiánya, de titokzatos idegenek miatt is, akik valamilyen különös okból kifolyólag folyamatosan az életére törnek. Mindeközben pedig próbálja megtalálni a kiutat sötét helyzetéből.

A kisfilm forgatókönyvét Elekes Gergő ötletéből Gallai József vetette papírra, a főszerepben pedig a budapesti Karinthy Színház művészét, Inoka Pétert láthatjuk majd. A magyar producerek mellett nemzetközi befektetők és támogatók segítik a film létrejöttét, így a rendezők állandó alkotótársaiként olyan függetlenfilmes törekvéseket felkaroló producerek, mint Roy McClurg Jr. (All Superheroes Must Die 2: The Last Superhero, Lelkek a sötétben), Jay Sorensen (Be My Cat: A Film for Anne, Party Night), Shawn Michael Clankie (Echoes, Lelkek a sötétben) és Mitchell Speers (A Molyember incidens, Messze az otthon).

Az alkotók számára nem idegen terület az elszigetelt, nyomasztó hangulat, hiszen a sötét atmoszféra korábbi filmjeikben is nagy hangsúlyt kapott, elég csak Magyarország első egész estés found footage filmjére, a Bodom-tavi gyilkosságokat feldolgozó Bodom című alkotásra, a Molyember legendájára épülő A Molyember incidensre vagy a Lelkek a sötétben című horrorra gondolni.

Az Utóhatás közösségi finanszírozásból kerül megvalósításra, a rendezők jelen pillanatban is keresik a támogatókat, melyhez elmondásuk szerint nagy segítséget tud nyújtani, ha egy hatásos előzetessel tudnak előállni. Mivel a Lelkek a sötétben című film forgatásakor (mely az amerikai Wild Eye Releasing gondozásában hamarosan nemzetközi forgalmazásba kerül) dolgoztak már együtt Károllyal, így nem is volt kérdés, hogy mostani produkciójukhoz is a zichyújfalui szakember segítségét fogják kérni, sőt, ezúttal nem is egy, de rögtön kettő drón rögzítette az eseményeket, hiszen Szaniszló Mónikát is bevonták a produkcióba.

Az előzetes képkockáit, melyben gázálarcos katonát, ijesztően kihalt épületek árnyékában sétáló férfit, sőt földön heverő holttestet is láthatunk, egy nap alatt rögzítették a Veszprém megyei Szentkirályszabadja mellett található szellemvárosban.

A forgatással kapcsolatban megkerestük Szaniszló Mónikát, hogy élményeiről faggassuk:

– Ha jól tudom, ez volt az első filmforgatásod. Hogy érezted Magad, amikor megkaptad a felkérést?

– Így van, valóban ez volt az első ilyen jellegű felkérésem. Természetesen hatalmas megtiszteltetésként éltem meg, mivel van szerencsém ismerni az alkotók előző sikeres munkáit, azonnal igent mondtam. Habár pár nappal a forgatás előtt még úgy tudtam, hogy a légi felvételeket én készítem, mégis megnyugtatott a tény, hogy a társam is épp itthon tartózkodik és együtt tudunk dolgozni. Na, most ehhez képest a rendezők kérésére külön jeleneteket forgattunk, így egyedül kellett megállnom a helyem, rettentően izgalmas volt, nagy örömmel töltött el, hogy bizalmat szavaztak nekem.

– Miben volt más egy filmforgatáson drónoznod, mint mondjuk egy ipari munkánál?

– Egy ipari munkánál általában célfeladat van, ha már a helyszínen vagy, felméred a terepet, az időjárási és környezeti viszonyokat, majd teljesíted a feladatot. A filmforgatáson is követed a rendező utasításait, ami megkönnyíti a helyzetet, hiszen kvázi a kéréseit teljesíted. Ugyanakkor lehetsz sokkal kreatívabb, valóban úgy érezheted, hogy segíted a filmkészítők munkáját. A saját meglátásom szerint a drón kamerája minden egyes felszálláskor egy más, újabb perspektívát, lehetőséget mutat meg. Ezt láttatni és megosztani szuper élmény volt. Főleg egy ilyen remek helyszínen, hamar azonosulni tudtam a film hangulatával, hiszen a saját érdeklődési területemhez is közel áll a posztapokaliptikus világ. Az egyik kedvenc helyemmé avanzsált a szellemváros, csupa jó emlékkel.

– Milyen hosszú volt a forgatás, mennyi időt töltöttél a levegőben?

– A forgatás nagyjából egy délelőttöt ölelt fel, kora reggel volt a találkozó, majd egy kávé után kezdődhetett a munka. Szép nyári napunk volt, ideális a reptetéshez. Vittünk magunkkal két hexacoptert, négy akkumulátorral. Ez ideális körülmények közt körülbelül másfél óra tiszta repült időt jelent. Én a nap elején jutottam szerephez és egy akkumulátort használtam el, a környezetet, a helyszínt kellett felvennem.

– Elégedett vagy a végeredménnyel?

– Abszolút elégedett vagyok, brutálisan jó lett a filmelőzetes. Természetesen mondhatom ezt azután, hogy a film készítői is nagyon jó véleménnyel voltak az újabb közös munkánkról. Büszkeséggel tölt el, hogy szerepelhetek a stáblistán. Alig várom a folytatást.

– Tervezel a jövőben újabb filmes produkciókban részt venni?

– Mindenféleképpen, remélem még számos lehetőség lesz újabb és újabb ilyen jellegű kihívásokat teljesíteni, ez óriási dolog. Kíváncsian várom a következő felkérést.

Az Utóhatás várhatóan 2020 első felében készül el, és rögtön fesztiváloztatni szeretnék az alkotók.