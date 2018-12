Gazdag látványvilágot ígér a Székesfehérvári Balett Színház Diótörője

A Székesfehérvári Balett Színház első nagyszabású, összefüggő történetet felvonultató előadására, a Diótörőre készül. Egerházi Attila koreográfust kérdeztük.

Karácsony előtt balettkedvelőknek már-már szinte kötelező az E. T. A. Hoffmann A diótörő és egérkirály című meséjéből készült, elsőként Csajkovszkij által színpadra álmodott táncelőadás megtekintése. A város új társulata, a Székesfehérvári Balett Színház is elkészítette a maga változatát, amelynek bemutatója december 14-én, pénteken lesz a Vörösmarty Színházban.

A Diótörő egyrészt igen kézenfekvő választás az ünnep idején, hiszen népszerű, sokszor bemutatott műről van szó. Ugyanez jelenthet azonban nehézséget is. Miért erre esett a választás elsőként?

– Zenéjében és témájában is klasszikus műről van szó, amely igen erősen összeforrt a balettal, hiszen azáltal vált igazán ismertté. Karácsonykor a színház is átváltozik kicsit, a táncé és a zenéé a főszerep, hiszen mindezek úgy hatnak az emberi lélekre, ahogyan más műfajok nem tudnak. Ebben az időszakban talán nagyobb szükségünk van az effajta átlényegülésre. A Diótörő olyan dimenzióba viszi el a nézőt, amelyben nem csupán a külsőségekben, hanem belülről is átélhetővé válik számára az ünnep. Ezt a történetet már valóban sokan feldolgozták, a maguk látványvilágával. Minden újabb előadás egy újrateremtés, s én is erre igyekeztem helyezni a hangsúlyt. Meg akartam találni azt az apropót, amelytől ez itt és most eredeti előadás lesz. Szándékaim szerint ellentétpárokat mutatunk be. Az emberben jelen lévő és örökké harcban álló jó és rossz vetül ki a színpadra, elevenedik meg Marika fantáziájában. A szorongások és félelmek az Egérkirály alakjában öltenek testet, amelyet legyőz a jó és a szép, Marika és a Diótörő karaktere. Az ellentétek azonban a hétköznap és az ünnep vonatkozásában is megmutatkoznak, s ehhez a különbséghez színeket is társítunk. A hétköznapokat szürkének nevezzük, az ünnep pedig ezek színes feloldása. E kettő drámai szembeállítására is törekedtünk, a szeretetből fakadó fi nom humorral, amely az előadás során végig jelen van.

Milyen látványvilágra számíthat a néző?

– Alkotótársaimnak köszönhető, hogy az általam elképzelt világ megjelenhet a színpadon. A gyönyörű, kifejező kosztümök a már elhunyt Andrea T. Haamer munkáját dicsérik, aki az eredeti, több mint tíz éve bemutatott változathoz készítette ezeket. Az átalakított jelmezek Szelei Mónikának köszönhetők, aki kérésemre bizonyos karakterek ruháját át is tervezte. Árvai György nagyszerű díszlettervei mellett új elemként a Falvay Miklós médiaművész által létrehozott vetítés kíséri az előadást. Maga a balett egyébként csak koncepciójában azonos az említett első változattal, mert azóta többször átdolgoztam.

A friss társulat tagjai mennyire tudtak belehelyezkedni a történetbe az elmúlt hetekben?

– A Diótörő nemzetközi darab, mindenki ismeri. A betanító és a próbavezető mester Cristina Porres Mormeneo volt, aki Mária hercegnőt táncolja a darabban. Neki nagyon sokat köszönhetek, alkotótársként van jelen ebben az átdolgozott előadásban is. A táncművészek jól át tudták venni az én olvasatomat a történetről. A közönség érdeklődése pedig olyan nagy, hogy egy plusz előadást is meg kellett szerveznünk. Ez külön öröm számunkra.

