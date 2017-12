Székesfehérvári örömzene szól az utcán, a házban

A régi emberek, akik lerúgják a ködvágóról a motorbringa által felvert sarat, még emlékeznek a nagy öregekre, a bluesos dzsesszkirályokra: Muck Feri, Tátrai Titusz, Gayer Feri és Török Ádám. A szentestét megelőzve hoztak ajándékot, egy nagyszerű bulit a szabművházba. Nagyjából egy időben az old boyokkal énekelt a szemtelenül fiatal és gyönyörű Gáspár Szilvia a Zichy-színpadon.

Mi is kellhet az embernek karácsonyvárás idejében, ha nem valami jó zene. Még csengett a fülemben a Csendes éj, amikor ballagtam a belvárosi sétáló utcán, s a Zichy-színpadon megszólalt az a tiszta, érzéki swing. Gáspár Szilvia hangja hívogatta a forralt borozó embereket a színpad elé, és alakult ki valami egészen valószínűtlen hangulat: karácsony, fénygömbös szelfizés, borkortyolós beszélgetés és a lelket megemelő zene.

Tovább siettem, mert az egykori Úttörőházban már megkezdődött a The Bluesberry Band sokat ígérő koncertje a szaxicsillaggal, Muck Ferenccel. A mai nevén A Szabadművelődés Házában negyven évvel ezelőtt szinte heti vendégek, mit vendégek, házigazdák voltak a dzsesszklubban a fiatal The Bluesberry Band által meghívottak. Muck Feri már hat éve tagja a bandának, akik magas színvonalon űzik a bluesipart. Horváth Ákos, Eckert Ervin, Nagy Gergely, Nagy Róbert, Kovács Károly, Beke Gellért, Hovorka István és Jasper Andor külön-külön is ikon, de bandában szól a muzsika igazából!

Ezek a fiúk hívták meg Tátrait gitárjával együtt, a nagybőgős Gayert és a fuvola- és énekmestert, Török Ádámot. Már amikor Tátrai megfeszítette a gitár nyakát, felforrósodott a hangulat. Amikor a nagy öregek mind a színpadon álltak, ember nem volt, aki nyugton maradt volna, egyszerűen beindították a szíveket, mozgott test és lélek egyaránt.

Mikor körülnéztem, egy kalapos, deres fejű fickó biccentett két fejjel magasabb fiának, hogy „ezt hallgasd, ez a zene!”. S a fiú szemlátomást tényleg odavolt a hallottakért, ekkor az apa laza mozdulattal, büszkeségtől részegülten, kinyújtózva fia vállára tette a kezét. Azt hiszem, karácsony már ez is!