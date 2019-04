Százhuszonöt könyvtári év egy kiadványban Fehérváron

A könyvtári kulisszák mögé is betekintést nyerhet az olvasó egy mutatós fotóalbum révén, amelyet nemrég ismerhettünk meg a Vörösmarty Mihály Könyvtárban.

A fehérvári közkönyvtár létrehozásának 125. évfordulója alkalmából szép és sok érdekességet tartalmazó kiadvány jelent meg, 125 év Székesfehérváron az olvasók szolgálatában címmel. Az alcím pedig ez: Pillanatképek a Vörösmarty Mihály Könyvtár életéből. Utóbbi sejteti, hogy az olvasó sok fotó által révedhet vissza a múltba. A fekete-fehér és színes képek mellett azonban számos személyes élményen alapuló és hivatalosabb visszaemlékezés is helyet kapott a kiadványban. Ezek által jól követhető a mai Vörösmarty Mihály Könyvtár és jogelőd könyvtárainak története, ráadásul tényleg sok érdekességre bukkanhatunk a szövegeket böngészve.

Az album felelős szerkesztője Szőnyegi Hajnalka helyismereti könyvtáros, aki a bevezetőben írja le, hogyan is készültek a könyvtárosok a számukra (is) nagy jelentőséggel bíró kötet megjelentetésére. Sokan fogtak össze, egykori és mai kollégák meséltek a múltról, többen adtak fényképeket a bibliotéka saját fotóanyaga mellé.

A négy fejezetre osztott könyvből először a könyvtári épületek és a munkahelyek alakulása rajzolódik ki. Kégli Ferenc tollából olvashatunk arról, hogyan tervezték meg és építették föl a most Bartók Béláról elnevezett téren a kultúrházat, amely ma is a központi könyvtár otthona. Az is kiderül, kik voltak a vezetők, így megtudjuk, hogy első főállású városi könyvtárossá Könczöl Imrét nevezték ki 1951-ben. A városi és körzeti könyvtár egyesítésével létrehozott Fejér Megyei Könyvtár avatóünnepségét 1952-ben tartották, tömeges érdeklődés közepette.

Szabó Józsefné egyebek mellett arra emlékezik vissza, hogyan lett könyvtáros, majd az akkori ablakos kölcsönzésről így ír: „Az olvasók nem jöhettek be a könyvek közé, minden kért könyvet a könyvtárosnak kellett a könyvtárból előhozni. Rendkívül fárasztó és nehéz munka volt. Nemcsak fizikailag, de szellemileg is…”

Szó esik aztán az első nagy költözésről 1963-ban, amikor elkészült a háromszintes, szabadpolcos részleg és a raktár. Óriási munka volt, mindent kézben vagy kosárban cipeltek az új helyre, mígnem valaki kitalálta, hogy az épület egyik ablakába szereljenek föl egy csigát, egy kötél végére kössenek kosarat, s abban húzzák föl a könyveket. A módszerről szintén fotó tanúskodik. S fénykép örökíti meg a szabadpolcos könyvtár megnyitóünnepségét vagy a raktárban elhelyezett kötetek tömkelegét.

A második fejezetből megismerhetők a munkatársak – köztük a kötetbemutatón is jelen lévő Hegedűs Éva és Komlósi József –, a harmadik fejezet a szakmai programokról tanúskodik, végül, a Vendégeink voltak című fejezetből látható, hogy a helyieken kívül még milyen jeles írók – például Szabó Magda, Jókai Anna, Csukás István – érkeztek ide író-olvasó találkozókra.