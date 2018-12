Számos ismert művész lép föl a pénteki Adventi jótékonysági esten

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont december 7-én, pénteken 18 órától annak a jótékonysági estnek, amely a Székesfehérvári Egyházmegye, a Ciszterci Szent István Gimnázium és a Talentum Református Általános Iskola felajánlásával valósul meg.

Az est fővédnökei: Spányi Antal katolikus megyés püspök és Steinbach József református püspök. A fellépők névsorát számos ismert művész – például Kiss B. Attila operaénekes, Berecz István néptáncos, Nyisztor Ilona népdalénekes, Enyedi Ágnes népdalénekes, Salamon Soma népzenész – gyarapítja, s a közönség több csángó magyar fellépőre is számíthat. Nyisztor Ilonától megtudtuk, hogy az alkalomra tekintettel moldvai karácsonyi dalokkal készül, amelyek után egy-egy ajánlás is elhangzik majd.

Sokadszor utazik Fehérvárra szerepelni, s ez mindig nagy öröm számára, mert már sok itt a barát, az ismerős. Hat felnőtt csángó magyar szereplő érkezik még vele, gyerekek most nem tudnak jönni az iskolai kötelezettségeik miatt. A tordasi Enyedi Ágnes testvérével, Enyedi Tamással (cimbalom) és férjével, Salamon Somával (furulyák, harmonika) lép fel a műsor utolsó blokkjában, Berecz István tánckíséretével. A hármas magyarbecei táncdallamokat, bonchidai szerelmi dalokat és táncdallamokat, nyárád menti furulyás és énekes dallamokat, valamint adventi, karácsonyi énekeket ad elő különböző felállásban. Ágnes és Soma is többször volt vendégművésze e jótékonysági műsornak, és szívesen térnek vissza. Jóleső érzés, hogy ezzel is hozzájárulhatnak a határon túliak támogatásához. Eddig mindig szép számú közönség jött össze, látszik, hogy ez a kezdeményezés öszszehozza ez embereket. Az est kedvezményezettjei a felvidéki Lévai Czeglédi Péter Református Gimnázium és a kárpátaljai Beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokház.

