Szabadtéri kiállítás a Csónakázó-tónál

Ef Zámbó István festőművész Rendszerváltás című műalkotása parkol A Szabadművelődés Háza (ASZMH) melletti parkban. Egy csupaszín Trabant.

A retró kocsicsoda a 30 éve szabadon című szabadtéri tárlat része, amely tegnap nyílt az ASZMH, illetve a Csónakázó-tó mellett. A budapesti Terror Háza Múzeum esőbíró vándorkiállítása június 3-ig látható itt.

Az ASZMH közösségi oldalán és a feol.hu-n is látható volt szerda délután, és most is visszakereshető az online megnyitó. Faludy Györgyöt, Illyés Gyulát, Petri Györgyöt és Csurka Istvánt közös nevezőre hozva adott zenés irodalmi műsort Csépai Eszter színésznő és Csetverikov Iván gitáros. A zenét azért emeljük ki, mert Cseh Tamás és Bereményi Géza korszakos dalai közül is felcsendült jó néhány. Kettejük dalai által valóban jól megismerhető a rendszerváltás előtti korszak.

Persze, nemcsak ezen évtizedek megértését segítik dalaik, hanem az összesét, mert a Cseh–Bereményi dalok egyetemesek, de ez más lapra tartozik. „A legjobb vicceket egész életemben / November elsején mondta el fivérem, / Fülembe üvöltött s közben az asztalra vert. / Ismered – kérdezte – azt, hogy egy házmester, / Ki megszállott lottózó, egyszer egy kocsit nyer, / S véle egy őrangyalt, kit elgázol véletlenül.” – énekelte Csépai Eszter a Legjobb viccek című dalt; talán egy Trabantról.

Ennek előtte Balogh Gábor történész beszélt a 30 évvel ezelőtti eseményekről. Rámutatott, május 23-án lesz a harmincadik évfordulója annak, hogy Antall József miniszterelnök és kormánya esküt tett az ország­gyűlésben!

A kiállítás a pingált Trabant mellett, illetve akörül informatív plakátokat tartalmaz, amelyek magyar és angol nyelven adnak számot a csodák évének nevezett 1989-es esztendőről, az 1990-es választásról, a szabad Magyarország születéséről.