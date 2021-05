Soponya pályázatával térségi kulturális fesztivált szerveznek a települések

Összeült az abai székhelyű Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány (Sárvíz TéKA) által életre hívott Sárvíz térségi kulturális értekezlet, a szakmai megbeszélésnek Soponya adott otthont.

A tanácskozást Szücs Norbert, a település polgármestere nyitotta meg, és maga is részt vett a fórum munkájában. A Sárvíz TéKA abai alapítói mellett hét Sárvíz menti település (Káloz, Sárbogárd, Sárkeresztúr, Sárosd, Sárszentágota, Seregélyes, Soponya) tizenkét szakemberrel képviseltette magát a találkozón, melynek elsődleges célja a térség településeinek – kulturális szempontból is – újbóli egymásra találása, a partnerség és az együttműködés kialakítása volt. Két szakember nem tudott részt venni az értekezlet munkájában, de Szabadbattyán és Tác képviseletében együttműködésükről biztosították a fórumot.

Amint lapunkat Gőbölös Gábor, az alapítvány kuratóriumának tagja tájékoztatta, a jó hangulatú beszélgetésen mindenki bemutatkozott, és röviden beszélt lakóhelye kulturális életéről, a működő és a működtetni kívánt programokról, lehetőségekről. Szó esett egy térségi fesztivál megszervezéséről, melyre az alapítvány segítségével Soponya önkormányzata már pályázatot is benyújtott, és a többi partnerrel együttműködve kíván megvalósítani. A települések az együttműködés lehetőségét egymás szakmai segítésében látják, valamint egy közös programnaptár kialakításában, mely lehetőséget biztosít a térség lakóinak, hogy megismerkedjenek a környék kulturális kínálatával. Minderről az alapítvány vezetői a szakmai megbeszélést megelőzően a települések polgármestereivel is egyeztetéseket folytattak, és legnagyobb örömükre elmondhatták, hogy ők is támogatóan állnak a közös kezdeményezéshez.

A tanácskozáson egyebek között elhangzott: remélik, hogy kezdeményezésük fő haszonélvezői a sárvízi emberek lesznek, és tudnak az ő kedvükre valót nyújtani, értük dolgozni. Azt szeretnék, hogy legyen élő, aktív ez a kulturális közösség, mindenki tegyen hozzá, amennyit tud, és annyit vegyen ki belőle, amennyire szüksége van. Volt, aki azt emelte ki: jó volt korábban is (10-20 évvel ezelőtt), és most kimondottan jó lesz a Covid után is, hogy újra egymásra támaszkodhatnak. – Újra olyan lendület és összefogás érzékelhető a környék polgármestereiben, mint a kilencvenes években, és ez jó! – mondta az egyik felszólaló.

Amint megtudtuk: a Sárvíz Térség Kultúrájáért Alapítvány célja a Sárvíz völgye térség táji, környezeti és kulturális értékeinek felkutatása, megőrzése és továbbadása, a kulturális élet, a népművészeti tevékenység támogatása. A TéKA alapítói ezer szállal kötődnek a térséghez és a csaknem három évtizede működő Sárvíz Alapfokú Művészeti Iskolához. Az alapítvány alapító elnöke Tömör Zsuzsanna, az abai művészeti iskola igazgatója, a kuratórium tagjai Pukliné Tündik Tünde, Incze Csaba és Gőbölös ­Gábor.