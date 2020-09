Sikeres szezont zárt a kápolnásnyéki Csajághy Színpad

A júliusban felavatott és átadott Csajághy Laura Színpad túl van első – csonka – szezonján. A közel tucatnyi előadás szinte mindegyike telt házzal zajlott. A járványhelyzet idején kifejezetten nagy előny volt a szabadtéri jelleg, árulta el a Fejér Megyei Hírlapnak Kelemen István igazgató.

A csonka szezon miatt még az is kétséges volt, hogy egyáltalán elkezdhető-e az idei szezon – fogalmaz Kelemen István igazgató a Csajághy Laura Színpad első évadának tapasztalatai kapcsán. Az új színpad azonban elkészült, még úgy is, hogy a kijárási tilalom idején állt az építkezés. Így júliusban sor kerülhetett a nyitó előadásra: stílusosan Vörösmarty Mihály Csongor és Tündéjével kezdődött meg az előadások sorozata, melyet a Company társulatának előadásában láthatott a közönség. Ezt követte vígjáték, gyermekelőadás, balett, operett, népzenei és néptánc előadások sorozata, szinte minden hétvégén.

– A színpad első nyarán megmutathattuk, körülbelül mit gondolunk értékről, színházról, milyen színesnek kell lennie egy nyári színháznak. Sokan jöttek, majd minden előadás telt házas volt – teszi hozzá az igazgató, bevallva, hogy noha a siker remélhető volt, de ekkorára azért ő sem számított. S mint színházvezető, ő is ezzel a szezonnal debütált. – A személyes tapasztalatom az, hogy ez egy másik szakma – utal az igazgatás és a színészet közötti nagymérvű különbségre Kelemen István. – Olyasmiket kell megtanulnom, amikre nem gondoltam volna, hogy egyszer sor kerül – meséli, és sorolja a biztonsági intézkedéseket, kiszámolt szüneteket, előadásidőket, melyeket „patikamérlegen kell mérni”. S közben megemlíti a Déryné programot is, melynek köszönhetően két nagyszabású előadást is fogadhattak Kápolnásnyéken. De most már a jövő nyárra gondolnak, tudtuk meg. Addig pedig technikai fejlesztések várhatók.