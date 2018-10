Schandl-festmények és pazar ízélmények a kiállításmegnyitón

Kulturális és gasztronómiai élményt kínáló társasági esemény volt Schandl Viktor kiállításának megnyitója pénteken kora este a BoltOtti Galériában.

A zámolyi alkotó, akinek utoljára pár évvel ezelőtt láthattuk tárlatát Fehérváron, ezúttal rendhagyóbb környezetben mutatja be festményeit.

A BoltOtti bemutatótermének tereiben különböző, szépen berendezett enteriőrökben kerültek falra a vegyes témájú képek. A nézelődőt már-már hiperrealista aktok, félaktok, portrék, tájképek nyűgözik le, vannak azonban olyan művek is, amelyek túlmutatnak önmagukon s a megörökített valóság részletén. A sok érdeklődőt vonzó, több érzékre ható megnyitónak jeles szereplői voltak. A tulajdonos, Hoffer Ottó köszöntője után Miklósa Erika operaénekes nyitotta meg a kiállítást, majd a szekszárdi Takler Ferenc borász mutatta be borait, amelyeket természetesen meg is lehetett kóstolni finom falatok kíséretében, s jelen voltak még az Entente Florale Europe díj ezüstérmével jutalmazott Lajoskomárom település önkormányzatának, illetve az ott található Páskom szállónak a képviselői. A zenei aláfestést a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium fiataljai adták. Elhangzott: az eseményen árult tombolákból befolyó pénzt az iskola számára ajánlják föl. Schandl Viktor festőművésszel beszélgetve kiderült: korábbi kedvelt témái – a vidéki, Zámoly környéki táj szürkemarháival, méneseivel, Fehérvár belvárosa, az emberábrázolások – többnyire megmaradtak, ám ezeket az utóbbi időben igyekszik különlegesebb nézőpontból, rendhagyóbban megörökíteni. S vannak olyan szürrealista képek is, amelyek például a valóság megfigyeléséből, annak tovább gondolásából születtek. A friss festményeken – színesen és monokrómon – inkább ez a szándék érvényesül.

Viktor jellemzően fotók alapján fest, ám a fényképezést külön kedvtelésként is űzi. Az elmúlt időszakban sokat járt a természetben, elmerült a látványban, hogy egy kicsit töltekezzen az újabb alkotói folyamathoz. Nagyon örül a helyi lehetőségeknek, a jövőben azonban szeretné külföldön is bemutatni képeit – mesélte.

A festmények rendezésén Viktor és az őt felkérő Hoffer Ottó együtt munkálkodott, igyekeztek az adott enteriőrhöz legjobban illő műveket választani. Érdemes körülnézni és egészen közel menni az alkotásokhoz, felfedezni az apró részleteket is.