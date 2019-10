Sárkeresztúr díszpolgára lett Bokros János

A községben Csutiné Turi Ibolya polgármester beszéde után, s az 56-os eseményeket megidéző műsor előtt adtak át kitüntetéseket.

A díszpolgári címet posztumusz ítélték oda Bokros János költő-tanárnak, aki Sárkeresztúron született 1938-ban, s a faluban töltötte gyermekkorát. Fehérvárra költözése után is kötődött a községhez, amelynek verseiben is emléket állít. Az elismerést özvegye vette át. A költő-tanárról elnevezett Bokros János-díjat pedig Virág Miklósné Nagy Ilona kapta, aki tősgyökeres sárkeresztúri, s könyvtárosként a helyi bibliotékában is szolgálta a falu közösségét.