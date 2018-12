Sajátos időutazás: barangolás egy hajdanvolt mezővárosban

A településen haladva sajátos időutazáson vehetünk részt, bepillantást nyerve az egykori szorgos polgárok mindennapjaiba, megismerve számos olyan közösségi embert, akik tenni akartak szűkebb hazájukért. Hiszem, hogy fáradozásuk nem volt hiábavaló – köszöntötte a könyvet és leendő olvasóit Sükösd Tamás polgármester.

A Történelmi séta Sárbogárdon – Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezővárosban című könyvet tegnap este mutatták be a városháza dísztermében. A Sárbogárd város története című, Farkas Gábor által szerkesztett mű 30 évvel ezelőtt jelent meg. Az eltelt

évtizedek alatt a helytörténet iránt megnőtt az érdeklődés, számos könyv, tanulmány látott napvilágot, sok szakdolgozat íródott a város múltjával kapcsolatban. A Sárbogárdi Múzeum Egyesület gondozásában pedig folytatólagosan megjelenik egy sorozat Helytörténeti Füzetek címmel, e munka is ezek sorába illeszkedik. Amint a kötet szerkesztője, Hargitai Lajos kiemelte:

– Úgy érezzük, eljött az ideje, hogy megszülessen egy öszszegző helytörténeti kiadvány, amely a nagyközönség számára ismeretterjesztő igénnyel átfogó képet ad a város múltjáról és jelenéről. Ennek megírására egy szerkesztőcsoport fogott össze. Olyan könyvet teszünk most közzé, amely folyamatos változásában, történelmi hitelességgel, ugyanakkor közérthetően, kis történetekkel, ma még élő tanúk megszólaltatásával, sok képpel illusztrálva teszi a város történetét mindenki számára érdekessé.

Elhangzott: a kétéves gyűjtő- és szerkesztőmunka sok új adatot hozott a felszínre, amelyek a város múltjával kapcsolatban számos dolgot új megvilágításba helyeztek. Hatezernél több fénykép, sok ezer dokumentum gyűlt össze, és gyűlik még most is. Ezekből mintegy ezer kép került be a könyvbe, melyek rendkívül szemléletessé teszik a meglehetősen terjedelmesre sikeredett munkát. Különösen értékes az a több mint száz oldalas rész, amelyben a település múltjában és jelenében szerepet játszó személyek életrajzai találhatók.

Sükösd Tamás polgármester olyan szeretettel és tisztelettel ajánlotta az új könyvet mindenkinek, ahogyan a szerzők viseltetnek szeretett városuk iránt: – Minden itt élőnek ajánlom e kötetet, hiszen segítségével megtudhatjuk, mit jelent sárbogárdinak lenni. Ugyanakkor ajánlom azoknak is, akik nem helyiek, de szeretnék tudni, hogy mit rejt egy dunántúli kisváros mai képe. A könyv szerkesztőjének segítői és szerzőtársai: Fülöp Gyula, Horváth István, Jákob Zoltán, Kellner Józsefné Viola, Lakk Norbert, Lendvai Gábor, Novák Kovács Zsolt.

