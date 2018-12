Saját maguk határait feszegetik az Ars Musica kórus tagjai

Zenebarátok: kiállításuk van éppen A Szabadművelődés Házában, vasárnap adventi hangversenyt adnak a Ciszterci templomban. Mi fűzi össze őket? Szabó Adriennel beszélgettünk.

Adrienn az Ars Musica Zenebarátok Egyesület karvezetője. A Hermann László Zeneművészeti Szakközépiskolában tanít, a Zeneakadémián végzett.

– A zenéhez komplex tehetség kell – mondta. Úgy tapasztalja, hogy a zenében ügyesek nagyon gyakran másban is jól muzsikálnak. Az egyesület tagjai, a kórustagok között sokan foglalkoznak kézügyes tevékenységgel. Jelenleg éppen A Szabadművelődés Háza aulájában látható egy közös kiállításuk. Van köztük, aki a szövésben, más a gyöngyfűzésben, a hímzésben, a festészetben, a fotózásban, a patchworkben (alias foltvarrásban), de akad, aki a bútorfestésben teljesedik ki.

Kulturális egyesület, mely a zene köré gyűlt össze

– A mi társaságunk 2013-ban nem is direkt kórusnak alakult. Ez egy kulturális egyesület, aminek az egyik eleme, hogy a tagokból alakult egy kórus, akik rendszeresen fellépnek. A zene köré gyűlünk össze – fogalmazott a karvezető. Az Ars Musica köre egyfajta fórumként is szolgál. Olyan embereket köt össze, akik szeretik a klasszikus zenét. Ilyenből elég sokféle van, így a csapat is jó vegyes, óvónők, nyugdíjas pedagógusok is vannak köztük, no meg postai rovatoló, műbútorasztalos és orvos is. Rendszeres, a zenei ismeretterjesztést felvállaló és nyílt programjuk a Kultúrszalon, amelynek általában a Szent István Művelődési Ház a helyszíne. Itt tartják kóruspróbáikat is, heti kétszer, hétfő és csütörtök esténként 17.30 órától.

– A próbák beénekléssel kezdődnek, hogy ráhangolódjunk egymásra, a zenére, valamint bemelegítsük a hangszert is – ezt mondva nemes egyszerűséggel a torkára mutatott a karvezető…

Adrienn mindig úgy válogatja ki az aktuális darabokat a zeneirodalomból, hogy azok éppen csak egy kicsit legyenek számukra nehezek.

– Megpróbálok mindig abból kiindulni, hogy nekik most mi lenne a következő lépés. Nem az a cél, hogy a lehető legnehezebb darabokat énekeljük el, hanem, hogy amit csinálunk, azt a lehető legjobban – magyarázta.

Mivel az a cél, hogy mindenki tanuljon, egy lépést feszt előrefelé tegyen, ezért három kórusuk van: egy vegyes, egy női kar és egy női kamarakórus. Csatlakozni ér!

December 16-án 18.45 órakor bárki meghallgathatja adventi hangversenyüket a Ciszterci templomban. Mivel pont Kodály Zoltán születésnapja lesz vasárnap, ezért az ő egy szólamra írt Magyar miséjét is előadják – Fux István orgonakíséretében. Más latin és magyar nyelvű műveket is elénekelnek, sőt, a 18 órakor kezdődő mise zenei részében is szerepet vállalnak.

