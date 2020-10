RitMusa szólt a Lépcsőkoncerten Ercsiben

Az előző hét közepén az ercsiek számára hagyományossá váló Lépcsőkoncerten zenéltek az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtár aulájában Musa József és zenésztársai, a RitMusa Zenekar.

Musa József neve nem szabadna, hogy ismeretlen legyen az ercsi lakosok számára. A tehetséges roma származású zenész – aki egyben a Kossuth Lajos Általános Iskola ének- és néptánctanára – mesélt az együttes megalakulásáról.

– A feleségem is ott tanít az iskolában, és mivel ügyesen táncoltak a gyerekek, gondoltuk, ezt valamilyen formába kellene ölteni, így megalakítottunk egy együttest – meséli a zenekar vezetője, aki hozzátette: már 2014 óta létezik alapjaiban a zenekar. Ahogy fogalmazott, örül annak, hogy a roma népi kultúrát még mindig fontosnak tekintik, főleg olyan helyeken, ahol zömmel roma származású emberek laknak, akik a saját kultúrájukat élik, pontosan úgy, ahogyan azok a gyermekek, akiket ők a feleségével az iskolában is tanítanak.

– Ahogyan itt, Ercsiben élvezték a produkciót, úgy máshol is ez a tapasztalat, szerencsére egyre több felkérésünk van. Az adventi időszakban számítunk még egy-két fellépésre, illetve a jövő nyári szezonban már három helyszínre is elhívtak minket, ahova már az időpontot is lefixáltuk – engedett betekintést a közeljövőbe és a zenekar alakulásába Musa József.