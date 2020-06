Rendhagyó verses antológia készült fiataloknak

Lehetnék bárki – jó a cím, jó a hozzá illő borító és jól összeválogatottak a friss kötetbe került versek.

Elsősorban a fiatal olvasók szívéhez szeretne utat találni a Lehetnék bárki című antológia, amelynek alcíme: Kortárs és kortalan versek. A könyvbe a kortárs, azon belül is a fiatal, húszas éveit taposó generáció képviselőinek versei mellett a nagy, kortalan klasszikus költők – például Petőfi Sándor, Ady Endre, Nemes Nagy Ágnes – műveit válogatta be a szerkesztő, Péczely Dóra.

A már igen tapasztalt Péczely – szintén ő szerkesztette a Szívlapát című antológiát – arra helyezte a hangsúlyt, hogy a költők 30 éves kora előtt született művek kerüljenek be a kötetbe. Így a verseket olvasva az is kirajzolódhat az olvasó előtt, hogy milyen utakon járhattak ebben a korban a nagy elődök. Tőlük ráadásul kevésbé ismert művek is szerepelnek. Illetve megismerhetjük azokat az ifjakat, akik majd esetleg idővel olyan maradandó költészetet hoznak létre, mint néhány, mára kortalanná vált költő.

Az antológiában nyolc tematikus ciklusba szerveződnek a versek, így lírával járhatjuk körbe például a család, a szerelem, a város vagy a természet témakörét.

Erős felütésként mindjárt Ady Endre Az anyám és én című költeménye fogja meg az olvasót, később felbukkan Petőfitől az ismertebb Egy estém otthon is, de nagyon sok jó húzónév van még a kötetben. A cím (Lehetnék bárki) pedig az egyik fiatal szerző, Veszprémi Szilveszter versének egyik sora. Ehhez nagyon passzol a borító, a színét változtató kaméleonnal. Ez és az illusztrációk Locsmándi Mátyás munkái, aki ugyancsak tehetséges huszonéves alkotó.