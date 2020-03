Rangos elismerést kapott Derzsi János színművész

Magyarország Érdemes Művésze díjat kapott Derzsi János, a Vörösmarty Színház színművésze.

A díj apropóján beszélgettünk az 1954-ben született színésszel, aki – jelenleg – maga is otthon van.

– Igen, én is itt vagyok, önkéntes karanténban a húgommal. Őrzöm a húgomat, ápolom, műtét után van. Itt vagyunk, bezárkóztunk, se ki, se be – mondta a színész a telefonvonal túlsó végén.

– Persze, minden további nélkül! Olvasok. Olvasok és gondolkodom – felelte arra a kérdésünkre, hogy így, ilyen helyzetben lehet-e szakmával, színházzal foglalkozni. – Nézzünk bizakodva a jövőbe! – vetettük végre fel Derzsi János érdemes művésznek, aztán mégis arra kértük, a kedvünkért a közelmúltra tekintsen vissza. 2013-ban miért került Budapestről Székesfehérvárra?

– Azért, mert el akartunk szakadni az Új Színháztól, Cserhalmi Gyuri, Gáspár Sanyi meg én. Egymástól függetlenül, nem beszéltünk össze, Szikora hívott bennünket, Fehérváron találkoztunk össze. Én voltam az első, utána jött a Cserhalmi meg a Csámpi [Gáspár Sándor]. Elhatároztuk – ha már így összesöpört bennünket a világ szele –, csináljunk nagyon jó színházat! Igyekezzünk minél erősebb társulatot összekovácsolni! Ebben valamennyi részünk mind a hármunknak van – idézte föl. – Jelenleg úgy áll, hogy a székesfehérvári társulat az ország egyik legjobb társulata! Egyre jobb, erősebb előadások vannak és születnek – jelentette ki.

Derzsi János körül, vagy ha tetszik, vele együtt kialakult a társulaton belül egy négy-öt fős alkotókör.

Kerkay Rita, Varga Lili, Kricsár Kamill nevét soroltuk föl a színésznek, aki azonban rögtön hozzátette Varga Máriát is. Nos, 2016 végén mutatta be a színház a Hópehely hercegnő című mesedarabot. Ebben Kricsár – a szerző – játszotta az Apa figuráját, Kerkay Rita Bozont szerepe mellett a látványért is felelt. Varga Lili egy Lili nevű leányzót alakított. Derzsi János mint Miklós bácsi volt látható az előadásban, amely történetében éppen a Mikulást várta egy diáklány. Egy évre rá a Mese a Látóhegyről premierje következett. Ismét Kricsár Kamill ragadott tollat, Kerkay Rita hozta a látványt, a színészekhez csatlakozott Varga Mária és Tűzkő Sándor is.

Tavaly tavasszal Derzsi vitte színre a Pelikán közönségforgalmi részén bemutatott, játszott Szétbombázva című Sarah Kane-darabot. Ez korántsem volt mese, zsigerekig ható, merész kortárs vállalkozás annál inkább. Az alkotókör jelesei itt is jelen voltak, Kricsár Kamill és Kerkay Rita játszotta a főszerepeket.

– Kérdezték, hogy vállalnék-e szerepet. Veletek? Szívesen! Örömmel dolgoztunk együtt. Szeretünk egymással beszélgetni, szeretünk dolgozni, kialakult ez az erős kör – mondta a csapatról Derzsi János.

A közös munka folytatódott idén is, az Odaadó hívetek, Surik című előadást Kerkay Rita rendezte, Varga Mária és Varga Lili is játszott, játszik benne.

Derzsi Jánosnak azonban nem csak ők a közeli társai a fehérvári társulatban. Kuna Károlyhoz évtizedes barátság fűzi.

– Karcsival egy szobában aludtunk a főiskola alatt, kolesztársak voltunk. Együtt voltunk katonák Kalocsán, előfelvételisként. Ez egy nagyon nagy barátság. Ismerjük egymás családját, a magunk dolgait, nagyon sokat beszélünk a színházról meg a szerepekről – tudtuk meg.

Derzsi János Bönge megtestesítője a fehérvári teátrum nemrégiben bemutatott, Szabó Magda Az a szép, fényes nap című drámájából készült elő­adásban, amelyben rengeteg közös jelenete van Kuna Károllyal, aki Gyulát játssza. Régi barátokat, harcostársakat alakítanak. Kiválóan. A hátukon viszik az előadást. Majd nézzék meg, ha már lehet!