Ráadás nélkül nem végződhetett a móri zenekar koncertje

Pénteken tartotta évzáró, karácsonyi koncertjét a móri fúvószenekar. Ez alkalomból vonta meg lapunk számára az idei év mérlegét Grell Norbert, az együttes mögött álló alapítvány elnöke.

– A 2018-as esztendőben két külföldi nemzetközi fesztiválon vettünk részt, méghozzá hatalmas sikerrel. A két fesztivál helyszíne a lengyelországi Wolstyn, Mór város testvérvárosa, és a csehországi Cheb városa volt. Közreműködői voltunk továbbá a helyi civil

szervezetek rendezvényeinek, így a Mórikum nevű ünnepségnek, a Szent György heti vigasságoknak és egyéb programoknak. A Nyári zenei estek nyitókoncertjét mi adtuk júniusban. Október első hétvégéjén a Móri bornapok keretén belül megrendeztük a XII. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivált. Vendégeket fogadtunk a németországi Hirschfeldből, a csehországi Cheb városából, a szlovákiai Galántáról és Nova Dubnicából, a szlovéniai Kapeléből és a lengyelországi Poznanból.

Hazánkból a Bicskei Fesztivál Fúvószenekart és Pusztavám község Német Nemzetiségi Fúvószenekarát láttuk vendégül. A Dohos László elnökölte nemzetközi zsűri, amelynek német tagja is volt Jozef Polster személyében, öt kiemelt arany, és négy arany elismerést ítélt oda a zenekaroknak – elevenítette fel az esztendő legfontosabb történéseit Grell Norbert, aki elmondta: az egyik kiemelt aranyat a Móri Ifjúsági Fúvószenekar érdemelte ki. S a zsűri kiválóra minősítette a móri fesztivált! Acsai Sándor karmester, Grell Norbert elnök és Grell József tiszteletbeli elnök munkáját pedig különdíjjal ismerte el a bírálóbizottság. A móri fúvószenekari fesztiválokon eddig egyébként – micsoda imponáló számok! – összesen 17 ország 70 zenekara, valamint 49 hazai együttes volt a piros kabátosok vendége.

– November 16-án, mint német nemzetiségi hagyományápolók, a helyi német önkormányzat Márton-heti rendezvényén önálló koncertet adtunk – folytatta a beszámolót az elnök. – Nagy öröm volt számunkra, valamint a szülők számára is, hogy nyolc fiatal először ülhetett be a zenekar tagjai közé. A Pászti Miklós alapfokú művészetoktatási intézmény kiváló munkájának is köszönhetjük az utánpótlás biztosítását. Az évet a hagyományos karácsonyi koncerttel zártuk. Acsai Sándor Auth Henrik-díjas karmester remek érzékkel válogatta össze a zenedarabokat. Apja nyomdokaiba lépve Acsai Gábor is vezényelte a zenekart. Ő a szomszéd Pusztavám község Német Nemzetiségi Fúvószenekarának karmestere az idén tavasz óta. A Móri Ifjúsági Fúvószenekaron kívül fölléptek énekesek is, mégpedig Stirbu Viktória, Ruff Nikolett, Krár Boglárka és Domavári Hanna. A lelkes közönség tapsa véget nem érő volt, így ráadásszámok is elhangzottak. Ebből is érezzük, hogy nagyon szeretik zenekarunkat. Az év utolsó koncertjén is megköszöntük támogatóinknak a sok segítséget, amelyek nélkül nem érhettük volna el sikereinket.

– Hagyománnyá vált, hogy karácsonyi koncertünkön adják át Az év zenésze elismerést is, melyet pénteken Greskó Gábor szaxofonos alapító tag vehetett át. A koncert után a hetvenedik születésnapját is együtt ünnepeltük egy hatalmas tortával a veterán zenésznek, amit aztán az együttes tagjaival közösen fogyasztottunk el – elevenítette fel a megható pillanatokat az elnök.

Ugyancsak az évzáró koncerten adta át Fenyves Péter polgármester és Czachesz Gábor alpolgármester a móri önkormányzat, valamint az LDU, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata támogatásából vásárolt tenorkürtöt a zenekar vezetőinek. Grell József tiszteletbeli elnök pedig egyet-egyet abból a 80 dzsekiből nyújtott át, melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által megítélt támogatásból vásároltak. – Az egyesület logójával ellátott vízhatlan kabátok remek szolgálatot tesznek majd a menetzenélések alkalmával – fejezte be beszámolóját Grell Norbert.

