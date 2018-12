Pénteken nyílik meg Marosvári Kata és Fazakas-Koszta Tibor tárlata

Először állomásozik Székesfehérváron Marosvári Kata és Fazakas-Koszta Tibor festőművészek tárlata.

A képanyag egy része Debrecent és Brémát is megjárta már, most pedig a Fehérvárhoz kötődő egyik kurátor, Fazakas Emese segítségével érkezett a városba – azon belül is a Kertalja utcai Origó Szolgáltató Központba. „Kézen-lét”, szól a cím, amely két dologra utal: a páros első közös (fehérvári) kiállítására – kéz a kézben –, valamint az állandó művészi készenlétre s a létezésre. A posztmodern műalkotás-sorozat egyes darabjai Van Goghot, Toulouse-Lautrecet és Otto Dixet is megidézik, akár sajátos tetoválások formájában.

A pikniket ábrázoló kép egy kerek évforduló kapcsán összegez, ám mint az alkotó, Fazakas-Koszta Tibor vallja, mindegy, mit fest az ember, ha a végeredmény az emberekben elindít egy érzést, megidéz egy-egy emléket. A kiállítást pénteken 18 órakor nyitják meg, s egészen január 5-ig látogatható.

