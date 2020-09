Péntek Imre új köteteit mutatták be Székesfehérváron

Péntek Imre költő, kritikus két könyvét mutatták be kedden kora este a Királykút Emlékházban.

Körülbelül fél évvel ezelőtt várta utoljára vendégeit Bakonyi István irodalomtörténész a Királykút Emlékházba, ahol régóta időről időre beszélgetős esteket szervez a kulturális élet, illetve olykor a közélet szereplőivel.

A koronavírus-járvány bizony ezt a sorozatot is megakasztotta, a folytatás csak most, szeptembertől következhetett be, méghozzá a fehérvári kötődésű Péntek Imre dupla könyvbemutatójával.

A szerző egykor a Fejér Megyei Hírlap munkatársa és az Árgus című, már megszűnt folyóirat főszerkesztője is volt, már csak ezért is érzi második otthonának Fehérvárt, ahová vissza-visszajár. Az aktuális alkalom a Csipetnyi ég és a Megviselt papírmúzeum című köteteinek bemutatója volt. Előbbi vegyes műfajú, verseket és prózai írásokat is tartalmaz, sőt egy-egy színpadi jelenet is szerepel benne. Utóbbi pedig az elmúlt húsz év során megjelent, képzőművészeti témájú írásokat tartalmaz.

Az esten Bakonyi István kérdezett, a szerző válaszolt, Cserta Gábor pedig megzenésített verseket adott elő.