Óvatosan, de szerveznek – ajánlatok a fehérvári kulturális életből

A járvány árnyékában, de reménykedve szerveznek programokat a székesfehérvári intézmények, amely közül néhány képviselője bővebben is tájékoztatott.

A Vörösmarty Társaság és elnöke, Bobory Zoltán által idén újjáélesztett, korábbi hagyományt folytatva jöttek össze fehérvári kulturális intézmények és a társaság képviselői azért, hogy a főbb szeptemberi rendezvényeikről tájékoztassanak. Utoljára március 3-án volt ilyen találkozó – elevenítette föl Simon József, a helyszínül szolgáló Köfém Művelődési Ház igazgatója.

A jelenlévő hét intézmény, illetve szervezet képviselői jellemzően óvatosan nyilatkoztak a szervezések kapcsán, hiszen nem lehet tudni, mennyire tervezhetnek előre. Többen felkészültek, s igyekeznek felkészülni arra is, ha esetleg ismét csak online tudnak kapcsolatba lépni a közönséggel.

A Vörösmarty Társaságtól P. Maklári Éva alelnök hívta föl a figyelmet egyebek mellett a szeptemberi Bella István-emlékestre, amelyre a saját termük állapota miatt a Városházán kerülhet majd sor. A társaság Áron Nagy Lajos Művészetbarát Körének elnöke, Lakner József hozzátette: ebben félévben sajnos nem tudnak tárlatokat rendezni a Vörösmarty-teremben.

A VOKE intézményvezetője, Molnár Lászlóné felhívta a figyelmet például a szeptember 5-6-i díszmadár kiállításra és a hó végi gyöngy kiállításra is.

Az Aranybulla Könyvtár vezetője, Csiszárné Mahler Mónika elmondta: több bevált szakkör, foglalkozás is elindul náluk, s a szeptember 12-ei civil napon szélesebb közönség előtt is bemutatkoznak.

Simon József a közelgő, Tükörvény című könyv bemutatóját is ajánlotta, erre szeptember 10-én kerül sor náluk, s kapcsolódik hozzá egy kiállítás is Vacsi Marcsi munkáiból.

Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója kiemelte Zsille Gábor költő, műfordító, polonista szeptember 14-ei előadását, amely a lengyel-magyar irodalmi kapcsolatokról szól majd az olvasóteremben.

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója, Szilvási-Grund Helga ajánlott népmesés workshopot a Népmeseponton, valamint kertmozit is szeptember 7-én, a ház előtti placcon.

A Szabadművelődés Házát és a hozzá tartozó intézményeket Hahn-Kakas István képviselte, aki e hétre a Mohaing, valamint a 4 What koncertjét ajánlotta.

A részletes programok az intézmények honlapján, közösségi oldalán érhetők el.