Összegzések és új alelnök a Vörösmarty Társaságnál

A Vörösmarty Társaság hétfőn tartotta rendes közgyűlését, amelyre ezúttal a városháza dísztermében került sor.

Az elsősorban irodalmi téren tevékenykedő szervezet tagjai azért a városházán gyűltek össze, mert a székhelyükként számon tartott Kossuth utcai központjuk felújítása egyelőre – az ígéretek ellenére – nem történt meg. Az elnök, Bobory Zoltán egyebek mellett erről is említést tett a 2020-ról szóló éves beszámolójában. Ebben a Covid okozta leállás, a találkozások, rendezvények elmaradása mellett szó esett arról is, hogy az események szervezését most az nehezíti, hogy mindig helyszínt kell keresni. A székhelyül szolgáló épületben ugyanis felújítás folyik, és a korábbi bontási munkálatok miatt több helyiségükben le­esett a vakolat. Remélik, hogy a helyzet mihamarabb normalizálódik, és megtörténik a helyreállítás.

Az elnök beszámolt arról, milyen pályázatok, támogatók segítették, hogy a járványügyi helyzet gazdasági hatásaként elmaradt vagy csökkentett támogatások ellenére is működni tudjanak és kiadhassák a Vár című folyóiratot. Kiemelte: büszkeségre ad okot a társaság, illetve a folyóirat szerzőinek gazdag publikációs tevékenysége, egyebek mellett határon túli lapokban is. Örömmel jelentette be, hogy – több támogatónak köszönhetően – ismét meg tudják tartani a Határon Túli Magyar Irodalom Napjai című rendezvényüket.

Bobory Zoltán után Tóth Árpádné pénzügyi beszámolója következett, amelyből kiderült, hogyan gazdálkodott a társaság 2020-ban. Hallhattuk, hogy a fehérvári önkormányzaton kívül támogatást adott még például a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Magyar Művészeti Akadémia vagy a dunaújvárosi önkormányzat is. Összegzésként elhangzott: a társaság gazdálkodása a megszorítások ellenére jónak mondható.

Az ülésen tisztségviselő-­választás is történt, mivel az egyik alelnök, Bakonyi István irodalomtörténész egészségügyi okokra hivatkozva lemondott posztjáról. A helyére Váczi Márk történészt javasolták, s ezt a tagság jelenlévő tagjainak többsége támogatta is.

A társaság következő eseménye a határon túli irodalmi napok, amely október 5–7. között tart. Az ünnepélyes megnyitó 5-én, kedden 17 órakor lesz a városházán, ahol 6-án 9 órától kezdődnek előadások. A társaság aznap 18 órakor, a Kossuth utcai székhelyük udvarán emlékezik meg az aradi vértanúkról, október 7-én pedig kirándulást terveznek a meghívott vendégekkel.