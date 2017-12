Összegezzük az évet! Hogy is volt a könyvtárban?

Az esztendő végén számvetést készít a könyvtáros is, végiglapozva a munkanaplót, no és persze a vendégkönyvet. Szerzőnk egy kistelepülés kulturális élményekben gazdag évét mutatja be.

Régimódi szokás talán, hogy az egyes eseményekről nemcsak fényképeket, hanem feljegyzéseket is készítünk, bár, ha belegondolunk, épp az írásbeli dokumentumoknak köszönhetően ismerjük eleink életét, szokásait. Ha senki nem venné a fáradságot, hogy leírja, hogyan élünk is itt, ma, a 21. században, mit tudnának rólunk az utánunk következő generációk?… Modern krónikás a könyvtáros is, amikor rögzíti az események hátterét, a programokon részt vevők létszámát sőt, a véleményüket is. Lássuk hát, hogyan telt az elmúlt tizenkét hónap egy 3300 lelkes település, Ráckeresztúr könyvtárában!

Januártól decemberig számos kulturális rendezvényen vehettek részt mindazok, akiket kicsit is vonz a könyvek világa. Januárban a Himnusz születésnapja évtizedek óta a magyar kultúra napja. Ez alkalomból a baracskai drámaklub hozta el Ráckeresztúrra az Abigél című musical feldolgozását, lélekemelő élményt nyújtva. A következő hónapban felolvasóestet rendeztek, csatlakozva a határokon átívelő Wass Albert-maratonhoz. A versek, énekelt versek varázslata áprilisban is fontos szerepet játszott, amikor a költészet napján Arany János, József Attila életműve előtt tisztelegtek. A Posztolj verset az utcára! felhívásra számos verset plakátoltak a településen az emberek: bokrokra, kerítésekre, villanyoszlopokra, sőt a ruhagyűjtő konténer oldalára is.

Idén májusban először rendezték meg országszerte a Közösségek Hete programsorozatot, amelyhez a ráckeresztúri könyvtár Időutazás a múltba című, szabadtéri fotókiállítással csatlakozott. A különleges tárlat a régmúltba és a közelmúltba repítette az érdeklődőket, hiszen a fotókon a település élénk közösségi élete elevenedett meg: színielőadások, táncos bemutatók, iskolai, óvodai életképek, szüreti felvonulások. A vendégkönyv tanúsága szerint nem volt hiábavaló a fáradozás: „Nagyon jó ötlet a szabadtéri kiállítás, örömmel és csodálattal néztem végig a múltunkból a jelenbe vezető képsorokat” – írta az egyik látogató.

Júniusban, az ünnepi könyvhét idején nyereményjátékkal várták az olvasókat, augusztusban az önkormányzattal közösen alkotói, valamint fotó- és videopályázatot hirdettek Ráckeresztúr község fennállásának 670. évfordulója alkalmából. Számos szép pályamunka érkezett, többek között rajzok, selyemfestmények, keresztszemes hímzés, háromdimenziós makettek. Az alkotások nagy részét a könyvtárban állítják ki s őrzik addig, amíg valamikor, valahol létre nem jön majd egy igazi, a település múltjához méltó állandó helytörténeti kiállítás.

A nyár folyamán a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár munkatársai tevékenykedtek a ráckeresztúri könyvtárban. Valamennyi kötetbe vonalkód került, és már elérhető az elektronikus katalógusban. A hathetes munka során számos kötetet leselejteztek, elsősorban természetes elhasználódás miatt. A könyvtári állomány rendbetételében nagy segítséget kaptak a nyári munkát végző fiataloktól és a könyvtárban önkéntes szolgálatot teljesítő középiskolás diákoktól.

Az Országos Könyvtári Napok idején a „Csak tiszta forrásból” mottónak megfelelően vízzel kapcsolatos kvízjátékon mérhették össze tudásukat a versenyzők, a gyerekek pedig kézműves foglalkozáson ismerkedhettek a természet csodáival: őszi termésekből, falevelekből, dióhéjból, gesztenyéből, napraforgómagból, kukoricaszemekből készültek különleges kompozíciók.

Vendégül látták Nógrádi Gábor írót, aki a negyedikeseknek beszélt az olvasás fontosságáról, irodalmi élményeiről s arról, hogyan lett író. Az előadást humoros regényrészletek felolvasásával tette érdekesebbé. A december sem telik tétlenül. A karácsonyi nyereményjáték a 670 éves évfordulóhoz is kötődik: a Ki mit tud Ráckeresztúrról? kérdéssor ugyanis a falu történetét tekinti át.