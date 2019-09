ŐsfAlköz, grafitnyomokkal – Keserű Imre grafikus kiállítása a könyvtárban

Az Ősfehérvár Alkotóközösség székesfehérvári rendezvényén lovag Sipos Mari, az ŐsfAlköz vezetője köszöntötte jenői barátaikat, Keserű Imre grafikusművészt, Kerekes Ildikó polgármestert és Körmendi Gitta költőt.

– Mai vendégemet, Keserű Imre grafikusművészt egy közös ismerősünk, Oravecz Jutka által ismertem meg, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy Jenőben él egy alkotó, akit a sors jeles tehetséggel áldott meg – mondta Sipos Mari. – A világhálón felvettük a kapcsolatot, de személyesen is találkozhattunk Jenőben, Imre tárlatán, ahol a falubeliek, mint egy nagy családként tisztelték meg kiállítását. Ott született a döntés és egyben a felkérés, hogy az ősi koronázó városban, a Vörösmarty Mihály Könyvtár patinás olvasótermében is bemutatkozzon az alkotó Grafitnyomok című kiállításával nagyérdemű közönségünk előtt. Keserű Imre időközben csatlakozott az ŐsfAlköz tagjaihoz, valamint az országos Cserhát Művész Körhöz, melynek gáláján jó néhány munkáját kiválónak, kiállításra alkalmasnak értékelte a szakmai zsűri. Imre az őszi Cserhát-pályázaton is megméretteti magát, de egy antológiában is szerepel számos alkotásával, melyet az 50 éves művészkör jövő tavaszi gáláján mutatnak majd be. – Imre figyelmességben és összefogásban nőtt fel a faluban – emelte ki köszöntőjében Kerekes Ildikó.

– Gyerekkorában édesapja műszaki rajzainak hátlapjára készítette el alkotásait, vagy a lányok emlékkönyvének sarkába írt és rajzolt. A fiatalok részére kialakított terem falára megfestette a Csillagok háborúja című film jeleneteit. Imre igazi közösségi ember, aki civil életében egy hatalmas kamionnal rója szorgalmasan a kilométereket az utakon. Büszkék vagyunk munkásságára, és őszintén valljuk: barátság és művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes! A Vörösmarty könyvtár és az ŐsfAlköz díszes emléklapját Magony Imre olvasószolgálati könyvtáros adta át Keserű Imrének bemutatkozása alkalmából. Közreműködött Matus Mihály tárogató- és pánsípművész, lovag Dabóczy Gergely költő, festőművész Reményik Sándor: Keserű szívvel című versét szavalta, Körmendi Gitta költő, író saját verseit tolmácsolta. A kulturális est második részében lovag Sipos Marit, a Római Sas Birodalma és Rend quaestor priorját, a Cserhát Művész Kör többszörösen kitüntetett művészét, az Ősfehérvár Alkotóközösség megálmodóját és vezetőjét dallal, szavalattal, virággal és tortával köszöntötték születésnapján. Az ŐsfAlköz irodalmi estje szeptember 26-án, csütörtökön 17 órakor kezdődik a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasótermében: lovag Kanizsai K. József író, költő mutatja be írásait, költeményeit.