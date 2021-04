Opera a vízen: a Velencei-tóra különleges, háromnapos rendezvény érkezik június 18-ával

Különleges rendezvény érkezik nyár elején a Velencei-tóra: operafesztivál színesíti a rendezvények sorát. Neves fellépőkkel és szokatlan helyszínekkel ötvözik a programokat, melyekre várják a kultúra, a természet és a sport szerelmeseit.

Ezt ne hagyja ki! A baloldalon is élcelődnek Fekete-Győr alkalmatlanságán

A természet operaháza névvel indult útjára nyolc évvel ezelőtt az a kezdeményezés, amely a kőszínházak falai közül vitte ki az opera műfaját a természetbe. Az ötletgazda – fesztiváligazgató – Debreczeni Ildikó, a Tisza-tónál álmodta meg a rendezvénysorozatot, amely mára rendkívül nagy népszerűségre tett szert, s mondhatni, kinőtte a kereteit. Ezért is kopogtatott nyitott ajtón Rodics Eszter, a Halász-kastély igazgatója és L. Simon László országgyűlési képviselő, amikor tavaly egyeztetésbe kezdtek vele arról: mi lenne, ha a Velencei-tavon is szerveznének hasonló eseménysorozatot? Hétfőn pedig már sajtótájékoztatón jelentették be: a Tisza-tavi fesztiválból kinőtt Magyar Tavak Fesztiválja idén a Velencei-tavon is megörvendezteti a közönséget kulturális és sportprogramjaival – jövőre pedig balatoni helyszínnel bővül a rendezvény. A fesztivál fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnökei Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár és L. Simon László miniszteri biztos és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. A sajtótájékoztatón részt vett még Hubai Imre, a Jász Nagykun Szolnok Megyei Önkormányzat elnöke, a fesztivál támogatója is.

Miklósa Erika, aki ma már velencei lakosként erősíti a térség hírnevét, lett a fő kapocs a két operafesztivál helyszín között. A rendezvény részleteit taglaló hétfői sajtótájékoztatón az operaénekesnő a fesztivál nagyköveteként mesélte: örömmel csatlakozott a Velencei-tavi kezdeményezéshez, s mint mondta, a Magyar Tavak Fesztiválja nagykövetének lenni számára a lehető legtesthezállóbb felkérés. Egyrészt mivel a Tisza-tóhoz már haza jár, másrészt pedig a Velencei-tónál házigazdaként köszöntheti majd a résztvevőket.

A Velencei-tónál idén június 18-tól 20-ig lesznek rendezvények az operafesztivál keretében: a gálakoncert június 18-án a kápolnásnyéki Csajághy Laura Szabadtéri Színpadon lesz. Másnap, szombaton a Halász-kastélytól indulnak s ide is érkeznek vissza a program résztvevői: hét állomáson haladnak át, melyek mindegyikén fellépők várják az érkezőket. Érintik a programok a sukorói református templomot, a pákozdi katonai emlékparkot és a dinnyési Hagyományőrző Központot is, a fellépők között pedig ott lesz a Vox Mirabilis, Herczku Ágnes és Nikola Parov, az I Nuovi és a zeneakadémia ifjú operaénekes hallgatói. Az utolsó napon sárkányhajózás vagy sétahajókázás is lesz.