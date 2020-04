Önkéntes izoláció – Online plakátkiállításon szerepel Varga Gábor Farkas

A vészhelyzet miatt a kiállítások is rendhagyó módon valósulnak meg. Varga Gábor Farkas grafikusművész munkája is online tárlaton szerepel.

Rendhagyó módon, online nyílt meg az OPLA.projekt (alapítója Korolovszky Anna és Gál Krisztián grafikusművészek, akik kifejezetten a plakátművészetet támogatják – a szerk.) plakátkiállítása húsvét előtt. A téma és a cím a jelen helyzetre utalva Karantén, ezért nagyon friss alkotások születtek. Az eredetileg a budapesti Szimpla Kert plakátfalára tervezett kiállítást a szervezők áthelyezték az internetre, ott láthatók tehát a meghívott alkotók munkáiról készült képek. A harminchárom művész negyvennyolc műve között van a fehérvári Varga Gábor Farkasé is, akinek ironikus humorral átszőtt plakátjai, meghívói már jó ideje részei a fehérvári kulturális, társadalmi életnek.

Gábor tagja a Magyar Plakát Társaságnak, sok-sok tárlaton – köztük külföldieken – szerepelt, s a hétköznapokban párjával egy kedves papírmanufaktúrában (Papírforma) készít szebbnél szebb tárgyakat. Most erre is több idejük van, hiszen az elmúlt hetek korlátozásai, az elmaradó programok miatt néhány egyéb rendelést, projektet is visszamondtak – tudtuk meg a művésztől, akinek kezdetben ez jelentette az egyik legnagyobb gondot. A bizonytalanság hirtelen, egyik napról a másikra kúszott be az életükbe, a szeretteik egészségéért való aggódással együtt. Úgy, ahogy ez általában másoknál is történt.

Gábor éppen ezért eleinte kissé leblokkolt, s míg többeket szinte azonnal megihletett a helyzet, neki ehhez heteknek kellett eltelnie.

Mára mondhatni, már alkalmazkodott a körülményekhez, párjával is otthon maradnak, ezáltal megvalósul a közösségileg is kívánatos önkéntes izoláció. S mivel nem sokkal húsvét előtt megérkezett az OPLA.projekt felhívása, Gábor már úgy érezte: tud rá reagálni, szeretne plakátot készíteni. Az eredmény az OPLA honlapján, illetve a mellékelt fotón látható – az Önkéntes izoláció című plakát az egyén elkülönülését mutatja a többiektől. A plakát vegyes technikával, manuálisan, papírkivágással készült, a szöveg került rá digitálisan.

Mára tehát visszatért az alkotókedv – mesélte Gábor, aki vázlatokat készít, s most szabadabban tud dolgozni. A felszabadult időt és energiákat a Papírformában is kamatoztatják, így megvalósulhatnak a rég halogatott tervek.

Azért ő is várja, hogy helyrebillenjen a világ, és ismét lehessen kiállításra, rendezvényre járni – addig is előnyt élvez a befelé fordulás.