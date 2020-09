Olvasópróbával indult újra az alkotómunka a Vörösmarty Színházban

A fehérvári teátrumba is betörő koronavírus miatti hónap elején bekövetkezett kényszerű leállás után szerdán, szeptember 23-án délelőtt ismét próbát tartottak a Vörösmarty Színházban.

A fehérvári színház Az ember tragédiája 2.0 bemutatójával kezdte volna az évadot. A szeptember 12-ei premier azonban elmaradt, mivel a főpróbahéten megjelent a koronavírus a társulatban, pozitív lett egyikük PCR tesztje. Majd, a további tesztelések hoztak néhány újabb pozitív eredményt. Végül a teátrum vezetése úgy döntött, hogy az összes szeptemberre tervezett előadását elhalasztja.

Most azonban, a szerdai nap délelőttjén, újra próbált a társulat! Olvasópróba volt. Míg Az ember tragédiája 2.0 előadásában a színház minden színművésze benne lesz, addig a most próbált Boeing, Boeing – Leszállás Párizsban című vígjáték csupán hatszereplős. A szereposztás a következő Bernard – Sághy Tamás, Bertha – Varga Mária, Robert – Egyed Attila, Judith – Varga Lili, Janet – Kiss Diána Magdolna, Jacqueline – Ladányi Júlia.

Az olvasópróba elején szó esett a művészek között arról, hogy kevés az idő a bemutató kitűzött napjáig, ahogy arról is, hogy a szokatlan körülmények szokatlan megoldásokat követelnek. Nos, Marc Camoletti – több ízben Georges Feydeau vígjátékaihoz hasonított – darabját a tervek szerint október 10-én mutatja be a színház. Bagó Bertalan, a teátrum egyik állandó rendezőjének rendezésében. Ez is mutatja, hogy máris átszervezte évadát a Vörösmarty Színház, hiszen a szóban forgó vígjátékot az eredeti tervek szerint november közepén mutatták volna be, s nem Bagó, hanem Horváth Illés rendezésében.

– Mivel nem realisztikus, ezért a történések gyorsabban zajlanak le, mint a valóságban, ez adja a humor forrását. El kell mennünk a végére a szélsőségig – beszélt színészeinek a kívánt játékmódról a rendező.

– Nagyon fontos, hogy ennek a darabnak van egy erőteljes „kottarendszere”, ez azt jelenti, hogy a szerzői instrukciókat be kell tartani – mondta Bagó, még az olvasás megkezdése előtt. Arról is beszélt, hogy ez a „kottarendszer” a megfelelő helyeken teret enged az improvizációnak is. Felhőtlen szórakozást ígér az előadás.

A színházban ügyeltek a szabályok betartására. Az ajtóban kézfertőtlenítő és automata testhőmérséklet mérő várta a belépőt. Maga az olvasópróba a nagyszínpad nézőterén volt, hogy messze ülhessenek egymástól a színészek és a többi kreatív alkotó, stábtag. Volt olyan eset is, hogy az egyik maszkot éppen nem is viselő színházi dolgozó szólt rá egy jelenlévőre, hogy vegyen föl maszkot. Úgy is tett.