Nyert a Táncol„KODO” – Sikeres pályázatot adott le a fehérvári néptáncegyüttes

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma négy évvel ezelőtt hozta meg döntését, miszerint a továbbiakban a kultúrát és a folklórt is támogatni fogják. A Kodolányi János Egyetem Táncol”KODO” néptáncegyüttese idén negyedik alkalommal adott le sikeres pályázatot a Csoóri Sándor programban.

Hahn-Kakas István az együttes művészeti vezetője elmondta, ez egy vissza nem térítendő támogatást jelent, melynek összege 2,6 millió forint. A pályázat kiírása határozza meg, milyen tételekre használható fel az elnyert összeg. Idén a lista valamelyest lecsökkent, de többek között zeneszolgáltatásra, vendégoktató és koreográfus fogadására, valamint Kárpát-medencén belül történő utazásra fordíthat a tánccsoport. Az együttes vezetője kiemelte, ez idén rendkívül nehéz, hiszen szinte lehetetlen foglalkozásokat tartani.

Nemcsak a táncot, egymást is szeretik

A pályázaton nyert összeget minden amatőr táncegyüttesnek egy éven belül kell elköltenie. Az előző kiírás a pandémia miatt még folyamatban van, így ez kivételesen majd két évig áll rendelkezésre. Ebben az időszakban a Táncol”KODO” sem tudta elkölteni a 2019-ben folyósított összeget, ugyan nyáron sikerült néprajzi kirándulást tenniük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, de próbálni nem tudnak.

A jelenlegi helyzet megnehezíti az együttes mindennapjait is. A személyes találkozások hiányában – ugyanúgy, mint tavasszal – interneten keresztül tartják a kapcsolatot. Így próbálják megszervezni hagyományos karácsonyi találkozójukat is, amely egyelőre több kérdést vet fel, hiszen nagy létszámuk miatt szabadtéren sem tudják megoldani. Hahn-Kakas István az első hullám idején tartott a szétszakadástól, de mint mondja, a csoport tagjait a tánc és az egymás iránti szeretetet tartja össze. Senki nem hagyta el az együttest, sőt nyáron új tagok is csatlakoztak hozzájuk. Az online felületeket nemcsak kapcsolattartásra használják, idén fesztiválon is részt vettek ebben a formában. A Bakony Népművészeti Fesztiválra korábban felvett bemutatójukat küldték el nevezésként, amivel nagy sikert aratva a Kiscsősz kiemelt táncegyüttese címet nyerték el. A pályázati pénz felhasználására fő terveik között szerepel egy néprajzi utazás Székelyföldre és a Gyi­mesbe. Az utazást fesztiválon való részvétellel kívánják összekötni, amelyet Székelykeresztúron rendeznek meg. A Táncol”KODO” tagjai a jövőbe pozitívan tekintenek, és bizakodva várják, hogy ismét elkezdhessék a közös munkát.