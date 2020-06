Nyári színpadi előadások a Velencei-tónál

Jövő hét végétől új színpadi élményekben részesülhet a Velencei-tó környékének lakossága. A Vörösmarty Emlékház július 3-i átadásával egy időben a Szózat költőjéről elnevezett Csajághy Laura Színpadot is avatják. Másnap, július 4-én lesz az első előadás, melyet a nyár folyamán számos fellépés követ.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde előadásával nyit a Csajághy Laura Színpad Kápolnásnyéken július 4-én, 20.30-kor. Az Együtt Company előadásában színpadra álmodott műben Csongor egy kozmikusan felnagyított nap alatt járja körbe a világot. Utazása során a boldogságot keresi, melyet a csodafánál meg is talál -Tünde személyében. Mirigy azonban elszakítja őket egymástól, ám ez nem állítja meg Csongort, hogy megkeresse szerelmét… Az első előadás után sokféle, vegyes, nyári színpadra való előadás közül szemezgethet a közönség: július 12-én 20 órakor Charlie ad koncertet. A Liszt Ferenc-díjas magyar énekesnek köszönhetően felcsendül ezen a nyári estén a rock, a jazz és a soul sajátos, „charlies” egyvelege.

Július 25-én 20.30-kor egy zenés vígjátékot hoznak a Csajághy Színpadra: Eisemann Mihály-Peller Károly: Péntek 13 (A szerelem napja) című alkotással érkezik a Pesti Broadway Musical Stúdió. Egy péntek 13-áról szól az előadás, tele operett slágerekkel, amikor természetesen megérkezik a szerelem is. A következő előadás a gyerekeknek szól: augusztus 1-jén 11 órakor Csukás István-Bergendy István: Süsü a sárkány kalandjaival szórakoztatja az aprónépet a Hadart Színház. A mese, melyen generációk nőttek fel, ma is aktuális: a sárkány, aki emberföldre kerül, nehezen birkózik meg az elutasítással. De szerencsére érkezik a Jó királyfi… Ugyanezen a napon, de már este 20.30-kor Claude Magnier: Oszkár című vígjátékát adja elő szintén a Hadart Színház, melynek előadásán kiderül, hogy a gazdag szappangyárosok élete nem is olyan egyszerű, főleg, ha lányos apák is egyben.

Augusztus 8-án 21 órakor Frankie – azaz Frank Sinatra élete és művei alapján írt önálló esttel szórakoztatja a nagyérdeműt Bereczki Ágota és Bakos-Kiss Gábor. Van benne vér, verejték, maffia, szerelmek és barátok is. Augusztus 15-én 20.30-kor kezdődik a Székesfehérvári Balett Színház előadása a Csajághy Színpadon. Majd pedig augusztus 16-án 20.30-kor zárul a nyári szezon az Óbudai Danubia Zenekar előadásával, melyben Mozart, Erkel, Puccini, Verdi, Rossini és Bizet opera slágerei csendülnek fel. Minden alkalommal tartanak esőnapot, tekintve, hogy szabadtéri színpadról van szó: ez pedig minden eseteben az előadást követő nap.