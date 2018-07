Nyáresti csabdi táncház: Sokat vállaltak, sokat örülnek a sikeres pályázat révén

A nyáresti táncházba az egész falu hivatalos volt, az iskolai pályázat része ez is. A Fakutya együttes csángó dalokat játszott, némelyikre ugyancsak megrezzent a szív.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A pályázati címek feszesek, hivatalosak, ez természetes, de a mögöttes tartalom sokszínű lehet. A Székesfehérvári Tankerületi Központ és konzorciumi partnere, a Csabdi, Vasztély Jövőjéért Egyesület által megnyert pályázat a Közösségi programok Csabdi jövőjéért címet viseli, s az általános iskolával karöltve nagyon eseménydús két évet ölel fel. Az iskola eddig is részt vett jószerivel mindenben, akár az önkormányzat, akár az egyesület kezdeményezte, kézenfekvő volt, hogy ebbe a pályázatba is fejest ugrottak, mondja Gyuriczáné Sótér Éva iskolaigazgató, míg az ugrálóvárat építik a művelődés ház udvarán. Csángó koncert, ugrálás, közös tánc – ez volt a szombat esti kínálat. Vörös Magdolna egyesületi elnök a helyi születésű lokálpatrióták szelíd eltökéltségével szervezi a rendezvényeket a csatlakozókkal.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A csabdi iskola egyébiránt most bővül egy másik pályázatból, s a Menő menza programba is sikeresen jelentkeztek. Alig pár éve 95 gyerek járt a Bicske szomszédságában fekvő, festői szépségű falu kis iskolájába, ősztől 162-es létszámmal indulnak – népszerű lett a tanintézmény. Ide tartozik információként: ha már táncházat szerveztek a forróságból estére langyossá csituló estébe, hogy a néptáncot beépítették az órarendbe is. Gyönyörű viseleteket vásároltak, a tánc alkalmai beöltözéskor egyben idő- és térbeli utazásnak is számítanak a cyber-nemzedéknél… Az első-másodikosok népi gyermekjátékokat tanulnak, a harmadik-negyedikesek néptáncot, s ehhez hozzátéve az ötödikesek elsősegélynyújtást, de komolyan. Milyen témakapcsolás ez? Semmilyen, csak okos és praktikus, magyarázza Sótér Éva, s roppant büszke. Az nem kis dolog, hogy az iskola tízévesei profi módon képesek újraéleszteni!

Merészek voltak a pályázattal is, amikor kilenc területet „bevállaltak”. Iskolai programokra és versenyekre, Okos fejek, ügyes kezek jelszóval természettudományos és kézműves kísérletekre, foglalkozásokra, előadásokra adták a fejüket, filmklubot szerveztek-szerveznek a 2019-ig tartó időszakban.

Az egészséges életmód, a környezetvédelem, a természetjárás témakörök is bőven kínálnak feldolgozandó aktualitásokat, a természetjárás része a projektnek – a csabdi iskolában mindezek körül mindig történik valami. Nyertek 74 millió forintot, ebből olyan hiányzó eszközöket vásárolhattak, amelyekre esély sem lett volna: székeket, számítástechnikai eszközöket, egyebeket.

A hétvégi Fakutya-koncert a varázslatos csángó világ szerelmes üzenetét hozta a múltból, s az Erdélyen túli vidékről. Kis-magyarországi zenekar ők, kobozzal, furulyával, hegedűvel, s nagydobbal, szólóénekes lánnyal, zenéjük különös lüktetése a genetikus emlékezet mozdítja meg. Ha nem élnék meg újra és újra a mai népzenész és muzsikus nemzedékek ezt a hagyományt, s ha nem hoznák el a messzeségből ide, már elsüllyedt volna szerelmi vallomásostul, kobozostul, azédes csángó nyelv elvesztésével együtt. De lám, itt van. Pályázatokról így is lehet gondolkodni. A csabdi nyáresti táncház ennek volt része.