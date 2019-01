Nívós, nagy múltú népdalversenynek adhatott otthont a Móricz Zsigmond Általános Iskola

A Pesovár Ferenc gyermek- és ifjúsági népdaléneklési és népzenei versenyt évről évre megrendezi a Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesülettel közösen, idén a Csoóri Sándor program támogatásával. Horváthné Ottinger Hajnalka igazgatónő a megnyitóbeszédében elmondta, öröm számára, hogy már hagyományosan a Móricz a területi előválogató helyszíne.

A fiataloknak kategóriánként változóan, de maximum 4-5 percben kell tanúbizonyságot adniuk a tehetségükről. Ez idő alatt népdalcsokrokat hoznak el magukkal, és adják elő azokat a legjobb tudásuk szerint. A verseny szabályzata szerint fontos, hogy a népdalcsokrok egy-egy tájegységet öleljenek fel, és autentikus megszólalásban adják elő azokat az előadók.

Népdalfeldolgozásokra nincs lehetőség, ebben a versenyben a kulcsszó a hagyományok százszázalékos megőrzése, a régi népi kultúra modern vonások nélküli bemutatása. A gyerekek énekelhettek kisebb és nagyobb csoportokban, szólóban, énekkettősben, énekhármasban és egész kórusban is.

A diákoknak lehetőségük volt hangszeres produkciókra is, ebben az esetben szintén fontos volt az autentikus hangzás, az igényes felépítés és a precízen felépített zenei produkció. Itt szintén volt szóló és zenekari kategória is. Akik szerettek volna, vegyes műfajban is versenghettek, azaz hangszerkíséretes szólóban, duóban, trióban és csoportban is. A repertoár nagyon vegyes volt tehát, és a városi, valamint környékbeli gyerekek huszonnyolc kategóriában mutathatták meg a szakmai zsűrinek és egymásnak, hogy a népzene sosem mehet ki a divatból, a hagyományokat őrizni kell, és ezt a Z és az Alfa generáció is hibátlanul teszi.

A pénteki megmérettetés csupán egy területi előválogató volt, amelyet számos intézményben megtartanak, illetve megtartottak már. A zsűri, azaz Németh István népzenekutató, Varró János népdaloktató, Vakler Anna népdalénekes, oktató, a verseny megálmodója döntése alapján jutottak tovább a legjobb produkciók. A megyei döntőt március 1-jén Sárbogárdon, a József Attila Művelődési Központban tartják, ahol a területi fordulók legjobbjai közül választanak majd győztest.