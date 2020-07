Neves előadók léptek fel a Martonvásári Nyári Pikniken

Igazi családi programmá avanzsálódott a rendezvény: Szabó Simon színész, Magyar Bori énekes és Galactic Jackson dj gondoskodott a minőségi szórakozásról.

A főszervező az Anima Sound System alapítója, Prieger Zsolt volt, akinek az élete a pörgésről, a zenéről és a hitről szól. Találkozásunkkor elmondta, olyan, mint Jim Carrey az Igenember című nagy sikerű filmben, nem mond nemet semmi jóra. Ez az életérzés hatotta át az általa szervezett szombati martonvásári pikniket is.

– Öröm megtapasztalni, hogy a kultúra határtalan – mondja Prieger. – Szabó Simon, a fenegyerekként elhíresült színész a gyerekeknek és a felnőtteknek mesélt. Nagyon akkurátusan, még zenei aláfestés is volt az előadása alatt: Kököjszi és Bobojsza, valamint a Kis herceg is előkerült. A közkedvelt színész az egész családjával érkezett a városba, és a fellépése után is maradt, sőt este a Galactic Jackson discójára ropta a táncot. Hasonlóan tett Magyar Bori is, aki szintén lenyűgözte a közönséget, és ismét megcsillogtatta sokoldalúságát. Népdal, feldolgozás és jazz egyaránt szerepelt a repertoárjában, valamint felcsendült Bobby McFer­rin Be Happy világslágere is az előadó tiszteletére, akivel volt szerencséje együtt dolgozni még Moszkvában.

Mindent összevetve nagyon jó hangulatú eseménynek adott tehát otthont Martonvásár, ahol olasz ételkülönlegességeket is kóstolhattak a kilátogatók. A folytatásra sem kell sokat várni, augusztus elején görög esttel készülnek a piknikesek.