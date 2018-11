Népzenei minősítő volt Rácalmáson

Térségi és országos népzenei minősítőre került sor november 11-én a Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza és a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. A főként Fejér megyében működő népdalköröket és citerazenekarokat, énekes és hangszeres szólistákat felvonultató programon 14 együttes szerzett minősítést.

A Fejér Megyei Művelődési Központ a megye népzenei együttesei számára évente többször biztosít bemutatkozási lehetőséget a megye településein és a megyeszékhelyen is. A népzenei minősítőkön, népdaléneklési versenyeken fellépésre, zsűri előtti megmérettetésre is lehetőség van. Ezen alkalmakkor a csoportok vezetői nemcsak a minősítő oklevelet vehetik át, hanem a szakmai testülettel történő konzultációk során a további munkájukhoz, fejlődésükhöz is útmutatást kaphatnak.

Az eseményen, amelyet a Csoóri Sándor Alaphoz benyújtott pályázat és elnyert támogatás tett lehetővé, és amelynek – a júniusi, nagylóki után – a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár adott otthont, 14 népzenei együttes szerzett minősítést. A zsűriben olyan neves szakemberek ültek, mint Vakler Anna és Enyedi Ágnes népdalénekesek, valamint Kneifel Imre és Varró János népzenészek – akik mind a négyen népzene pedagógusok, maguk is vezetnek csoportokat, foglalkoznak gyermek és felnőtt népzenészekkel, énekesekkel. A minősítő során egy térségi megfelelt, három térségi dícséretes, két arany páva, egy országos bronz, három országos ezüst és négy országos arany minősítés született. A minősítő programot a KÓTA (Magyar Kórusok és Zenekarok Országos Szövetsége) kritériumai alapján, a Fejér Megyei Művelődési Központ a XIX. ciklusban rendezte meg.

