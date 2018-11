Nemzetközi filmben működtek közre a zichyújfalui drónosok (videóval)

Egy magyar-angol-amerikai koprodukcióban készült egész estés természetfeletti horrorfilm egyes jeleneteit rögzítette a Fejér megyei csapat.

A Spirits in the Dark (Lelkek a sötétben) című alkotás rendezője és főszereplője a veszprémi Gallai József, a további szerepekben Dunai Ágota, Peter Cosgrove, Boldog Beáta, Gallai Zsófia és Shawn Michael Clankie látható.

A film 2019 októberében és novemberében készült, 14 forgatási napon keresztül, habár a rendező már májusban is rögzített néhány apróbb jelenetet feleségével, Boldog Beátával, még lányuk, Gallai Zsófia születése előtt.

A magyar producerek mellett nemzetközi befektetők és támogatók segítették a film létrejöttét, így a rendező állandó alkotótársaiként olyan függetlenfilmes törekvéseket felkaroló producerek, mint Jay Sorensen (Be My Cat: A Film for Anne, Party Night), Roy McClurg Jr. (All Superheroes Must Die 2: The Last Superhero) és Chuck Harding (House Shark).

Az alkotásban több légi felvételt is láthat a nagyérdemű, melyekért mind a zichyújfalui Double Ring Wings vezetője, Pál Károly felelt. Károly a feol.hu-nak elmesélte, hogy ez volt élete első filmforgatása, melyet nagyon élvezett. A felvételek több órán keresztül készültek a Veszprém megyei Szentkirályszabadja mellett található szellemvárosban, illetve a Kab-hegyen.

A film előzetese csütörtök este debütált a világhálón, melyet most Ti is megtekinthettek:

Megkerestük a film rendezőjét, Gallai Józsefet is, aki készségesen állt portálunk rendelkezésére.

Miért pont ez a történet, mi inspirált az elmesélésére?

A Spirits in the Dark története már egy ideje érlelődött bennem, habár úgy másfél évvel ezelőtt még úgy volt, hogy egy teljesen más filmet fogok forgatni idén. Tavaly készült el az Echoes című misztikus rövidfilmem, mellyel gyakorlatilag párhuzamosan egy utópisztikus science fiction filmet készítettem elő, ami aztán több okból is meghiúsult. Nagyon rövid idő jutott volna az előkészületekre, a szereplők kilétében sem voltam biztos, ráadásul ősszel megtudtam, hogy apa leszek, így végül úgy döntöttem, hogy ekkora fába nem vágom a fejszémet, ám ennek ellenére szerettem volna valami izgalmas történetet bemutatni, méghozzá egy merőben új megközelítésben és ezt követően vázoltam fel ezt a sztorit.

Röviden összefoglalva miről szól a film?

Felesége és újszülött lánya halála után Gil Spencer magányosan tengeti az életét, melynek monotonitását csupán furcsa hobbija hivatott néha megtörni: a férfi elhagyatott épületeket keres fel és barangol be, melyekről gyakran videófelvételeket is készít. Egy nap azonban olyan felvételt talál a számítógépén, melyről szilárd meggyőződése, hogy nem ő készítette. A rejtélyes nyomok alapján egy szellemvárosra bukkan, ahol hamarosan minden félelmét le kell küzdenie, ha még valaha szeretne hazajutni.

Milyen előkészületek előzték meg a forgatást?

Azontúl, hogy gyakorlatilag havonta változott a forgatókönyv szerkezete és négy lehetséges befejezés is készült hozzá, a helyszínek végleges kiválasztása sem volt egyszerű feladat. Szerencsémre elég sok elhagyatott helyszín, épület, sőt komplett falu és város található a közelemben, így aztán már hónapokkal a forgatás előtt lementem egy szál kamerával, vagy mobiltelefonnal és keresgéltem a megfelelő helyeket, ezzel egy időben pedig a producerek és a szereplők is folyamatosan érkeztek. Még Jeremy Theobald, Christopher Nolan első filmjének (A csapda) főszereplője is megkapta a forgatókönyvet, de a nemzetközi szereplőgárda végül nélküle állt fel, és október végén kezdődhetett a főbb jelenetek rögzítése.

Mennyi ideig tartott a forgatás, mekkora volt a stáb, milyen körülmények között jött létre a film?

Mindent összevetve 14 napot vett igénybe a forgatás. Ahogy említettem is, a forgatókönyv elég sűrűn változott, így aztán több karakter is vándorolt a történetben. A feleségemnek (Boldog Beáta) alapból volt egy apró szerepe, amelyet aztán egy kicsit kibővítettem, a jeleneteinek többségét pedig a terhessége utolsó hónapjában vettük fel, majd ősszel kerültek rögzítésre Dunai Ágota és az én jeleneteim. Zsófia lányom is felbukkan benne néhány perc erejéig, így ő gyakorlatilag még az édesanyja hasában és már a megszületése után is a film része volt. Nem hiszem, hogy ezt sok produkció elmondhatja magáról.

A stáb része volt Elekes Gergő alkotótársam mint operatőr, vágó és zeneszerző, Szántó Bálint rendezőasszisztens, Krenács Péter felelt a hangért, a drónfelvételeket pedig Pál Károlynak és a Double Ring Wings-nek köszönhetjük, de több családtagom, barátom és ismerősöm segített, amiért nem tudok elég hálás lenni nekik.

Milyen nehézségek ütötték fel a fejüket a forgatás során?

Szerencsére elég olajozottan működtek a dolgok, bár a technikai eszközök többsége második körös volt. A megvásárolt akciókamera és a stabilizátorok sem működtek elsőre, amely nem kevés bosszúságot okozott. Néha az időjárás is közbeszólt a változékonyságával, illetve egy kisebb jelenetnél egy felettünk elhelyezkedő légifolyosó is megnehezítette a munkánkat. Ezektől eltekintve minden rendben volt.

Milyen eszközök álltak rendelkezésre?

Főszerephez jutott egy akciókamera, valamint egy tükörreflexes fényképezőgép, és néhány kisebb kézi kamera is. A felhők közé pedig egy professzionális, valamint egy hobbi drónt küldtünk. Nagy hangsúlyt fektettünk a könnyen kezelhetőségre és a mobilitásra.

Milyen jövőt jósolsz a filmnek?

Nem szeretek jóslatokba bocsátkozni, ellenben szeretném, ha a film jól teljesítene nemzetközi vizeken és fesztiválokon. Jelen pillanatban még nehéz átlátni, hogy hány kiadó fog érdeklődni iránta, ugyanakkor többel is közeli kapcsolatban vagyunk. Bízom abban, hogy minél több helyre eljut majd.

Vannak-e további tervek, van-e már konkrét projekt, projektek, amelyen dolgozol?

Van egy pár. Tavasszal forgatok egy pár helyszínes horrorfilmet The Surreal Project címen, melyet alkotótársam, Szántó Bálint írt, valamint év végére is tervezek egy egész estés filmet forgatni, de ez még meglehetősen messze van.

