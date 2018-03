Így emlékeztek meg a nemzeti ünnepen Fejér megyében

A nemzeti ünnepünket országszerte ünnepelték kicsik és nagyok.

Polgárdi

„Bármerre vitt a sors, hív az ősi föld. / Zászlója még ma is piros-fehér-zöld!” – szólt A magyarok világhimnusza március idusán a városháza előtt, gróf Batthyány Lajos szobránál.

A polgárok ünnepi megemlékezésre gyülekeztek a városháza előtt, a Batthyány-szobornál; az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulóját csütörtökön délelőtt köszöntötték. A Széchenyi István általános és művészeti iskola diákjai verses, zenés, dalos, táncos összeállítással készültek nemzeti ünnepünkre, beszédet mondott Nyikos László polgármester.

– Fontos üzenetet hordoz e nap minden magyar számára határon innen és túl – mondotta az ünnepség szónoka. – Gyermekkorom óta jómagam is mindig izgalommal vártam, várom március idusát, hogy a nemzeti színű kokárdát a szívünk fölé tűzhessük, ezzel is kifejezve magyarságunkat, hazaszeretetünket és összetartozásunkat. Mint látják, nemcsak a szívünket, lelkünket öltöztettük díszbe, hanem városunkat is feldíszítettük, nemzeti lobogók ékesítik utcáinkat, tereinket.

Nyikos László beszéde további részében a forradalom és szabadságharc Fejér megyei és polgárdi eseményeit idézte fel, tisztelegve a szűkebb pátriánkbeli hősök előtt. Az ünnepség koszorúzással fejeződött be.

Sárbogárd

Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából ünnepi megemlékezést tartottak szerdán este a művelődési központban.

Beszédet mondott Sükösd Tamás polgármester, az ünnepi műsorban közreműködtek a Petőfi gimnázium diákjai és Viasz Zoltán népzenész. A megemlékezést követően fáklyás koszorúzásra került sor a Hősök terén, az emlékparkban, és a Petőfi-emléktáblánál. „E ház udvarában szerepelt Petőfi Sándor 1841-ben” – hirdeti a tábla.

– A nap, amelyre emlékezünk, korábban nem látott, nem ismert fényt hozott életünkbe. A szabadság fényét! – hangsúlyozta beszédében Sükösd Tamás, azután így folytatta: – Petőfi szellemisége ezt tanítja nekünk: „Talpra magyar, hí a haza!” Mi pedig már számtalanszor talpra álltunk, meggyőződésem, hogy kár lenne értünk, ha eltűnnénk a népek olvasztótégelyében, a történelem süllyesztőjében. Inkább üzenjük meg az európai közösségnek: köszönjük, jól vagyunk, és maradunk tisztelettel Petőfi népe, akik „A magyarok istenére / Esküszünk…”

Sárosd

A nemzeti ünnepélyt – amint a falubeliek elnevezték –, szerdán este tartották a művelődési házban. Köszöntőt mondott Dunkl Gergely, a nagyközség polgármestere, műsorral szolgáltak a baptista általános iskola diákjai és a népdalkör felnőttjei. A 2017. évi Sárosdért Emlékérmet a közösségi élet és a sport területén kimagasló teljesítményt nyújtó magánszemélyek, illetve munkahelyi kollektívák vehették át.

Elismerésben részesült Takács István, Nyiri József, Koncz József, Luczai István, Boda Ákos, Rauf Tivadar Dávid, Arany Tibor, Rottmann Sándor, Németh Tünde, valamint az iskolai és az óvodai konyha dolgozói kollektívája. A megemlékezést és az ünnepséget követően fáklyás felvonulás indult a polgármesteri hivatalnál lévő emléktáblához, s a nemzeti ünnepély koszorúzással fejeződött be.

Úrhida

Az ünnepség a Kossuth Lajos utcai közösségi házban vette kezdetét szerdán délelőtt a diákok műsorával, majd a Levente téri Szabadságharcos emlékműnél koszorúzással folytatódott.

A Géza Fejedelem Általános Iskola diákjai verses-zenés összeállítással köszöntötték március idusát a közösségi ház színháztermében, majd az ünneplők átvonultak a Szabadságharcos emlékműhöz.

– Nemzeti ünnepeink sorában kiemelkedő helyet foglal el március 15-e, hiszen minden magyar ember, bárhol is éljen a nagyvilágban, politikai hovatartozástól függetlenül, magáénak vallja, sajátjának érzi – kezdte ünnepi beszédét Bognár József polgármester. – A magyar nép mindig tiszta szívvel, fenntartások nélkül ünnepli eme magasztos eseményt. Büszkén emlékszik vissza a 170 éve lezajlott forradalom és szabadságharc példaértékű üzeneteire.

Az önkormányzat nevében Bognár József és Boda Zsuzsanna jegyző koszorúzott, elhelyezte koszorúját az 1848-as emlékműnél Fazakas Attila, a Jobbik országgyűlési képviselőjelöltje is.

Alcsútdoboz

A József Nádor Általános Iskola harmadikosai nagyszerűen dramatizált ünnepi műsorral ajándékozták meg a felnőtteket. Velük még átélhetőbbé lett az amúgy is szeretett ünnep.

Igazából rámaradt a fiatalokra március 15-ike ünneplése évtizedeken át, az államszocializmus idején szinte a legendák és mesék világába száműzve a függetlenségi harc európai jelentőségű és erejű forradalmát és küzdelmét. Miután már nem tiltották, a 19. század végétől politikai kurzusok igyekeztek romantizálni, felhasználni a maguk száj íze szerint, de a néplélek mélyen a szívébe zárta 1848. március 15-ike szellemét.

Az alcsútdobozi iskolában minden nemzeti ünnepen más osztály vállalja magára a műsort, egyre igényesebb produkciók születnek, mondta el Keindl Zoltánné igazgató. Március 15-ét a harmadikosok „kapják”, idén Szanyiné Halgancz Teréz osztályfőnök írt és állított ünnepi darabot tanítványaival. Látványos és még szeretnivalóbb lett tőlük a községi ünnepség, mint amúgy is lenne. Korabeli ruhákat idéző öltözékek, zene és ének, a romlatlan ifjúság szívbéli lelkesedése és tisztasága mindenkire átragadt. Szólót énekeltek Ulrich Nóra és Bíró Gábriel, a Nemzeti Dalt Boncz Bálint adta elő értő és érző emelkedettséggel.