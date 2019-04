Németh László lejegyzett gondolatai Szalóczy Pál jellegzetes orgánumán hangzanak el

A dátum 1956, a szerző az 1901-ben Nagybányán született, de Mezőszilashoz (édesapja révén) is nagyban köthető Kossuth-díjas író: Németh László.

Az esszéistaként is ismert Németh Galilei című drámáját a Nemzeti Színház akkori kamaraszínházában, a Katona József Színházban 1956. október 20-án mutatták be. A darab színrevitelének viharos körülményei, a próbafolyamat többszöri leállítása, majd újraengedélyezése, valamint a politikai légkör permanens feszültsége megviselte az író amúgy sem túl jó egészségi állapotát. Németh László ezért – a premiert követően – szigligeti alkotóháza csendjében remélt menedéket. Ott érte a pesti forradalom híre. Az eseményeket néhány napig távolról, aggodalommal követte, majd október 31-én visszatérve Budapestre azonnal bekapcsolódott a forrongó szellemi és politikai életbe. Ezután írt cikkeiben a lelkesedés és az aggódás hangjai keveredtek; otthonát november 4-én elhagyta, szinte napról napra vándorolt ismerőstől ismerősig. Egy máriaremetei nyaralóban húzódott meg, itt vetette papírra A magyar forradalomról című, naplószerű tanulmányát, amely azonban csak részben készült el, egyes fejezeteit maga az író semmisítette meg. A család által őrzött kézirattöredékeket végül 2011-ben adták ki – derül ki egyfajta prológusként az Elpattantott láncok című, zenével és videóval gazdagított felolvasó-színpadi előadásból. „A magyar forradalom (…) olyasvalami, amire a történelmi csömörbe esett léleknek is fel kellett figyelnie. (…) A magyar forradalom egyike azoknak az eseményeknek, amelyek megváltoztatják megállapodottnak hitt fogalmainkat – s új, mélyebb értelmet adnak az annyiszor értelmezettnek” – fogalmazta meg szóban forgó írásában Németh László.

A történethez itt kapcsolódik Szalóczy Pál újságíró, riporter, Kazinczy-díjas előadóművész: ő az, aki több mint húsz helyszínen, többek között a Londonban élő magyarokkal is megismertette az író lejegyzett 56-os tapasztalatait, gondolatait.

– Németh Lászlót, pontosabban az ő drámáit színházat kedvelő emberként már fiatalon megismertem. Szerettem a darabjait, így munkássága hamar szimpatikussá vált számomra. Aztán a közelebbi múltban adódott egy, az 1956-os emlék-

évhez kapcsolódó pályázati lehetőség, én pedig nekiálltam kutatni. Németh Lászlóra véletlenül bukkantam rá: az 56-os eseményeket követő pár hétben megszületett írása, naplója kevéssé volt közismert. Hiába született ebből végül 2011-ben regény is. Úgyhogy kincset találtam – magyarázta Szalóczy Pál, aki Mezőszilason autentikus környezetben mutathatta be előadását Németh Lászlót mintegy megszemélyesítve.

– Az általam olvasott, felületesebb életrajzból nem derült ki, hogy Németh Lászlónak bármiféle kapcsolata van Mezőszilassal. Ezt a szervezőktől tudtam meg, általuk már jobban eligazodom az író mezőszilasi múltjában – taglalta a Kazinczy-díjas művész. Hozzátette: bár sok előadásban részt vett már, a Fejérben működő Németh László Baráti Körhöz hasonlóval még nem találkozott az országban.