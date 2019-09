Nem volt kegyes az időjárás, de nem adta fel a nagyérdemű a harcot a Csókakői Várjátékokon

Egész hétvégén át tartott a 21. alkalommal megrendezett Csókakői Várjátékok. Pénteken telt házas Lord-koncert adta meg az alaphangot, míg szombaton kulturális műsorok, harci bemutatók sora szórakoztatta a közönségen.

A két évtizede zajló Csókakői Várjátékokon idén is ezrek fordultak meg a megye egyetlen fennmaradt középkori kővára alatt. Már a Lord együttes koncertje is megtöltötte a rendezvényteret pénteken este. A szombat esővel fogadta az ébredőket, így félő volt, hogy nem lesz majd jelentős az érdeklődés a rendezvény iránt, ám a félelem nem igazolódott be. Már tíz órakor szép számú közönség gyűlt össze a várkapu előtti barbakánban, hogy tanúi legyenek, ahogy Fűrész György, a település polgármestere megnyitja a várjátékokat, persze pár ágyúlövés után. Ezt a procedúrát megismételte a vár alatti színpadon, majd a bajvívótérnek berendezett Nagy-Magyarország téren is.

Délben megtörtént az első ostromjáték, ahol a magyarok próbálták bevenni a várat. Az első nekirugaszkodás olyannyira nem sikerült, hogy nemcsak, hogy nem tudták a befészkelt törököt kiűzni, de utánpótlás is érkezett. A Yunus Emre Török Kulturális Intézet képviselői látogatták meg ugyanis a várat, annak szívében a nemrég feltárt mecset roppant falait, majd a kápolnát, amit őseik valaha kovácsműhellyé alakítottak át.

Az Áldás zenekar koncertjét követően kora délután visszatért a színpadra a polgármester, és bemutatta az addigra már növekvő létszámú hallgatóságnak a török intézet vezetőjét Yakup Gült éppúgy, ahogy Törő Gábor országgyűlési képviselőt, illetve Fenyves Pétert, Mór első emberét is. A meghívott díszvendégek előtt adta át a helyi polgármester és Klima Olga jegyző a Csókakői Érdemérmet, melyet ebben az évben a Weiger Lajos elnök által vezetett önkéntes tűzoltó egyesületnek ítélt a képviselő-testület. A Csókakő Legszebb Portája díj tulajdonosa Wéninger László és felesége, Mária lett. A színpadon bemutatkoztak a helyi civil szervezetek is. A Szent Donát Borrend borkirálynővé koronázta az ifjú borászt, Fűrész Cecíliát, és tagjuk lett a Luxemburgból érkezett Guy Schiltz. A Várbarátok Társasága új tagokat vett fel, így Szabó Ildikó úrhölgy, Szilágyi Sándor fegyvernök, Tury-Nagy Attila lovag lett.

A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje, a lengyel Opolskie Bractwo Rycerskie csapat, valamint a Csókakői HUN-ok a rendezvénytér betonján és a füves bajvívó területen is bemutatkoztak. A sérülésektől sem mentes összecsapások hatalmas sikere idén sem maradt el. A gyakran zuhogó eső ellenére kitartottak a nézők, s ez nemcsak a lézershow-ra és a tűzijátékra igaz, hanem a Viking zenekar által „megzenésített” utcabálra is.

Vasárnap leginkább a gyermekeket várták játékokkal és megelevenedő mesékkel, s bár reggelre felhőbe hanyatlott a csókai rom, szép számmal érkeztek a családok.