Nélkülözhetetlen táplálék – Nézők nélkül rendezik a Fülesbagoly Tehetségkutatót

A budapesti és a debreceni döntők után Martonvásáron gyűlnek össze a fiatal zenészek, hogy megmutassák magukat. A Fülesbagoly Tehetségkutatót a koronavírus-helyzet miatt közönség nélkül rendezik meg.

Érdekesség, hogy a seregszemlének először négy évvel ezelőtt éppen Martonvásár adott otthont, így kvázi hazaérkezik az esemény, amely azóta országos népszerűségre tett szert. A kifejezetten amatőr zenészeknek szóló versengés sok résztvevőt vonz műfajtól függetlenül. A program fő szervezője, Nagy Szabolcs küldetésének érzi a fiatal tehetségek felkutatását.

– Fontos, hogy egyengessük a következő generáció útját. Ha húsz év múlva már nem lesz mondjuk Tankcsapda, Quimby vagy a Kiscsillag, akkor is legyenek népszerű zenekarok. A tehetségkutató segít az együtteseknek, hogy nyilvánosságot kapjanak. A rendezvénysorozat legfontosabb üzenete: a zene nélkülözhetetlen táplálék mindenkinek!

A tét óriási: a legjobbra impozáns nyeremények várnak.

– A martonvásári győztes produkció megkapja a Hangfoglaló program kétmillió forintos támogatását és a Hangszeresek Országos Szövetségének egymillió forintos hangszertámogatását, valamint felléphet három fesztiválon, sajtókampányt, rádiós jelenlétet és tévés zenélési lehetőséget is nyer amellett, hogy innen, ahogy a többi helyszínről is, bejut az Öröm a Zene nagydöntőjébe. Bár a járvány miatt közönség sajnos nem lesz az eseményen, de biztos vagyok benne, így is jó hangulatú döntő vár ránk.