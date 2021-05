Nehéz, de tartalmas évet zárt a fehérvári könyvtár

A járvány ellenére a 2020-as év sem telt eseménytelenül a Vörösmarty Mihály Könyvtár életében. Számos új szolgáltatás létrejött azért, hogy a pandémia alatt is fennmaradjon az olvasók és a könyvtár kapcsolata.

Az előző évben végzett munkájáról és az idei terveiről írt 2020. évi szakmai beszámolójában a Vörösmarty Mihály Könyvtár. A bezárások, korlátozások következtében a forgalmi adatok csökkentek az előző évben, emellett a közalkalmazotti jogállásváltás miatt a dolgozói létszám is visszaesett.

Az intézmény folyamatos munkájának eredményeként azonban a zárvatartás ellenére is sikerült kapcsolatban maradni az olvasókkal, ám a pandémia miatt így is harmadával csökkent a kölcsönzött dokumentumok száma, és felére visszaesett a látogatói létszám. Ezzel szemben az online foglalások száma duplájára nőtt, emellett a közösségi oldalakon keresztül is egyre könnyebbé és hatékonyabbá vált az olvasókkal való kapcsolattartás.

A koronavírus-járvány hatására számos új szolgáltatás jelent meg a könyvtárhasználók kiszolgálása érdekében. Májusban két tagkönyvtárban elindult a teraszos kölcsönzés, majd novemberben valamennyi telephelyen elkezdődött az ablakos kölcsönzés, és rendszeressé vált a kért könyvek házhoz szállítása is. Az elmúlt évben a programok és a szakkörök is az online térbe költöztek, valamint a közösségi platformok a tájékoztatás elsődleges színhelyéül szolgáltak. Az érdeklődőket többek között virtuális kiállításokkal, könyvajánlókkal, távoktatási segédletekkel, letölthető digitális tartalmakkal és online vetélkedőkkel, videókkal várta a könyvtár.

A kényszerű zárvatartás idején az intézmény munkatársai közül sokan jelentkeztek önkéntes munkára, az idősügyi ellátás keretén belül több héten át segítették a járvány elleni védekezést.

Beszerzésekre, fejlesztésekre tavaly is volt idő és lehetőség. A Zsolt utcai Tagkönyvtár a siketek és nagyothallók számára jelelt DVD-ket vásárolt. A zenei és számítógépes részleg elősegítve a digitális kompetenciafejlesztést, számítástechnikai tanfolyamot szervezett a 60 év feletti korosztály részére. A Gyermekrészlegen kiállításokhoz kapcsolódó kísérőprogramokat szerveztek, a nyári táborok alkalmával pedig a helyi flórával és faunával ismerkedhettek meg a gyerekek. A könyvtár munkatársai rendszeresen szerveztek családi programokat, valamint folytatódott a kutyaterápiás programsorozat is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemrég megújult a Budai úti Tagkönyvtár belső tere is, a helyismereti raktár pedig digi­talizáló teremmé alakult.

Az intézmény 2020-ban 80 kistelepülés ellátását oldotta meg. A könyvtári állományt a használói igények figyelembevételével gyarapították, az előző évekhez hasonló mértékben. A szokásosnál nagyobb mennyiségű volt azonban a törlések száma, a már nem használt, elhasználódott, elavult kötetek kikerültek az állományból.

Az érvényben lévő járvány­ügyi szabályoknak köszönhetően az olvasók újra keresgélhetnek a könyvtár polcain. Az intézménybe csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek és az általuk kísért kiskorú gyermekek léphetnek be. A belépési jogosultságot érkezéskor a védettségi igazolvány és valamely személyi okmány együttes felmutatásával kell igazolni. Az épületben továbbra is kötelező a kézfertőtlenítő és a maszk használata. A könyvtári egységekben a hely adottságának megfelelő létszámkorlátozást az adott egység vezetője határozza meg. A kölcsönzési, látogatási időt harminc percben maximalizálják.

Az oltási igazolvánnyal nem rendelkezők számára továbbra is biztosított az ablakos kölcsönzés lehetősége, illetve heti egy alkalommal továbbra is házhoz viszik az olvasnivalót a könyvtár munkatársai. Három hét türelmi idő után, a határidőn túli kölcsönzésekre május 25-től kiküldik az első felszólításokat. Rendezvényt, szakkört, csoportfoglalkozásokat egyelőre nem tartanak.