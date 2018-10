Naplementék, hattyúk és tóparti romantika: megnyílt Az én Gárdonyom fotókiállítás

Új perspektívák, romantikus-természeti pillanatok, a helyiek szívének kedves részletek villannak fel Az én Gárdonyom című fotókiállításon. Az alkotó, Faragó László az üzleti fotózás világából kacsintott ki, az urbánus környezet elemeinek megörökítése erejéig.

Az Agárdon felnövő és a mai napig itt élő fiatalember, Faragó László közgazdász, marketing vonalon kezdte pályáját, ám már az egyetemről való kikerülésével egy időben tudta: a fotózás számára több, mint szerelem. Az üzleti fotózás ma már szakmája, ami azt jelenti, hogy termék- rendezvény- és üzleti portréfotókat készít. Ebből a világból kacsintott ki gárdonyi fényképeivel, amelynek tárlatmegnyitójára pénteken került sor az agárdi közösségi házban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A kiállítás szervezésében-lebonyolításában a Gárdonyi Géza Könyvtár és Kulturális Központ, s különösképpen Ocsenás Katalin segítette az alkotót, a megnyitón pedig Tóth István polgármester is részt vett. A zenei hangulatfelelős ezúttal a Boka Boogie Akusztik Band volt, bár maguk a képek is hangulatos világot és aurát teremtettek maguk köré. Az én Gárdonyom címet kapta a tárlat, hiszen a fotós szülőhelyének egy-egy helyszínét mutatják be az ő objektívének különleges perspektívájából: nem maradhatnak el a Velencei-tó legendás naplementéi, a hattyúk, a csónakok vízi romantikájára épülő témái, a bárányfelhők szűrte napfénybe burkolózó terek és épületek, illetve a részletek, amelyek mellett sokan – gárdonyiak, turisták egyaránt – lehet, hogy ezerszer elmentünk már. A tárlat november 30-ig látogatható, a közösségi ház nyitvatartási idejében.