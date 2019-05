Nagykorú lett a Bodajki SzívHang kórus

A tizennyolcadik születésnapját ünnepelte a település kórusa.

A kedvelt és elismert kórus hogyan ünnepelhetné máshogy e jeles eseményt, mint dallal? Az egyesület vezetője, Márk Lászlóné elmondta, hogy a születésnapot eddig még minden évben koncerttel ünnepelték. Korábban a művelődési ház adott otthont az ilyen jellegű műsoroknak, ám az épület jelenleg felújítás alatt áll, így a polgármesteri hivatal nagytermében köszöntötte a megjelenteket és saját magát a kórus.

Természetesen Wurczinger Lóránt polgármester is köszöntötte az ünnepeltet, illetve a kórus tagjait, így közel 120 néző jelenlétében élvezhette a városvezető, ahogy a tanácstermet betölti a muzsika és a dal.

Az elnök asszony elmondta, hogy mindig számíthattak a polgármesterre, illetve a város vezetésére, mert biztosították számukra a helyet és a lehetőséget, sőt anyagilag is mögöttük álltak. Azonban a város is számíthatott, és számíthat ma is a kórusra, hiszen minden programot megszépítenek, színesítenek fellépésükkel, legyen az egyházi vagy önkormányzati rendezvény.

Jelenleg 25 fő vesz részt aktívan a próbákon és a fellépéseken, ennek megközelítőleg a fele egy aktív, kitartó mag, akik a kezdetek óta jelen vannak az egyesület életében. Örvendetes hír, hogy vannak még fiatal jelentkezők, így mindig van utánpótlás, helyettesítés, ugyanis sok munkával jár kórustagnak lenni. Sok a fellépés és hetente kétszer van próba, ami együtt elég sok időt vesz el a családtól és a munkától. Az egyesület vezetője úgy fogalmazott, hogy ez nemcsak munka, hanem egyben kikapcsolódás is.

De az élet 18 év után is megy tovább, így a jövő héten a hősök napján lépnek fel gitár-, hegedű- és furulyaszó kíséretében, és hamarosan a testvértelepülés Rödemark is hallhatja élőben a kórust.