Muzeális fegyverek kalapács alatt a Halász-kastélyban

Céllövő, párbaj, vadász és hadifegyverek, szuronyok, kardok is kalapács alá kerültek szombaton, a több mint hetven év után elsőként újra megrendezett fegyver aukción a Halász-kastélyban.

A muzeális értékű, eredeti darabok között akadt egy közel 28 ezer eurós, vagyis több mint 8 és fél millió forint kezdőértékű darab is.

Több mint hetven év után volt újra fegyveraukció Magyarországon – melynek a kápolnásnyéki Halász-kastély adott otthont szombaton délután. A licitet Németh Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtörténelem tanszékének egyetemi oktatója vezette. Közel nyolcvan, gyűjtőtől származó tétel kerülhetett a közönség elé, melyet szigorú eredetiségvizsgálat előzött meg. Ahogy elhangzott az aukció kezdetén, muzeológusok vizsgálták be a fegyvereket, kardokat, így tehát garantáltan eredeti darabokról volt szó.

A licitek, tekintve, hogy első alkalommal tartottak aukciót e témakörben, viszonylag alacsony értékről indultak, éppen ezért üzleti befektetésnek sem volt utolsó a felsorakoztatott tételsor. De még így is röpködtek a több száz és több ezer eurós kezdőárak, melyek a pár száz éves puskáktól, szuronyoktól kezdve a világháborús fegyvereken át a napjainkban is használható míves alkotásokig számos tételen szerepeltek. Voltak szúró-vágó eszközök, egy 19. századi Kossuth-címeres levélvágó kés, a vadászati kultúrához tartozó ezüst szószos tálkák, bőr tölténytartó és címeres vadász nyakkendő is, melyekkel a fegyverarzenált színesítették a szervezők.

Az aukció a Vadászfegyverek-Fegyvervadászok című különleges fegyvertárlat záróakkordja volt a kastélyban, melynek során konferenciát és kerekasztal beszélgetést is rendeztek. Ez utóbbira szintén szombaton került sor, ahol szó volt a magyar vadászati kultúra fejlesztéséről, a magyar vadász vadhoz és természethez való viszonyáról és ról is, hogy a vadászat milyen kulturális, esztétikai értékeket hozott a magyar művészet értéktárába.