Művészettel erősített gyermeki ragaszkodás: a „fehérváriság” érzést kívánják erősíteni

Székesfehérvár Huszonegyedik alkalommal jelent meg az a gyerekrajzokkal illusztrált naptár, amelyet székesfehérvári általános iskolás diákok készítenek.

Húsz éve indította útjára ezt a töretlen sikert elkönyvelő kezdeményezését az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület (ARISZ). Ahogy minden évben, úgy most is rengeteg jelentkező volt erre a versenyre, és nemcsak a tehetséggel megáldott jelentkezők száma emelkedik, de a programban részt vevő általános iskoláké is.

A sok-sok alkotással töltött óra és az egyesület elhivatott tagjainak munkája nyomán tizenkilenc gyermek rajza díszíti a 2020-as naptárt, amely Székesfehérvár, a sokszínű város címet viseli. A cím arra utal, hogy a gyermekek fehérváriság-tudatát kívánják ezzel az évről évre ismétlődő lehetőséggel erősíteni.

A 13 lapon épületeket, szobrokat, utcarészleteket ábrázoló rajzokat láthatunk, ám a művészeti vonal itt még nem ér véget, ugyanis Balajthy Ferenc költőnek köszönhetően ahány hónap, annyi horoszkópos vers emeli a kiadvány értékét, sőt idén először képeslap formájában is megjelent a naptár.

A város önkormányzata nevében Lehrner Zsolt alpolgármester köszöntötte az alkotókat és a szervezőket a városháza dísztermében. Lehrner elmondta: A célunk az, hogy erősítsük a fehérvári identitástudatot, és a naptár lenyomata annak, hogy a gyerekek ismerik, szeretik Székesfehérvárt.

Az okleveleket és a város ajándékát az alpolgármesteren túl Ráczné Földi Judit tanácsnok, valamint Balajthy Ferenc költő és Lánczky László, a naptárprojekt vezetője adta át a diákoknak.

A program végén a gyerekek megnézték a koronázási ékszerek hiteles másolatát, és hogy további muníciókkal lássák el a fiatal tehetségeket, egy egészen új megfigyelőpontból ismerkedhettek a várossal, ugyanis kimehettek a városháza erkélyére, ahonnan teljesen más szögből látszik a tér és az azt közrefogó épületek sora.