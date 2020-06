Mostantól a csákváriaknak is van önálló társulatuk

Ősztől élettel telik meg a Floriana Könyvtár és Közösségi tér közel 300 fő befogadására alkalmas színházterme, ahol a vendégelőadások mellett saját társulat, a Rátonyi Róbert Színház játszik majd.

A kormány 682 millió forintos támogatásával és az önkormányzat 28 millió forintos önrészével megépült, idén februárban átadott intézmény nemcsak a helybelieket, de az egész dél-vértesi térségben élők magas minőségű kulturális kikapcsolódását, feltöltődését hivatott biztosítani, korosztálytól függetlenül. Ez is elhangzott azon a keddi sajtótájékoztatón, amelyen bejelentették a város és az újonnan létrejött Rátonyi Róbert Színház együttműködését, és bemutatták a 2020– 2021-es évad programját. Jövő év júniusáig összesen 12 darab – köztük zenés és drámai előadások – kerülnek színpadra a modern technikával felszerelt csákvári színházteremben.

Ettől kezdve Székesfehérvár mellett Csákvár is ön­álló társulattal büszkélkedhet a megyében – mondta Illés Szabolcs polgármester, aki arról is beszélt, hogy a Nívót Produkcióval, amelyből a Rátonyi Róbert Színház alakult, korábban már többször is együttműködött a város egy-egy ünnepi műsor alkalmával. Az új színházat Teremi Trixi művészeti vezető mutatta be. „A Nívót Produkció 2017-ben alakult azzal a küldetéssel, hogy nívós zenés produkciókat hozzon létre, és azokhoz is eljuttassa őket itthon és határon túl, akiknek nem voltak korábbi színházi élményeik. 2019-ben sikerült megduplázni az előadások számát, és olyan ismert előadók is csatlakoztak hozzánk, akiknek a neve jól cseng a hazai operett és musical világában. Társaságunk mostanra érett meg arra, hogy önálló színházként folytassa tevékenységét, mondta Teremi.

Rátonyi Róbert lánya, Rátonyi Hajni szintén tagja a társulatnak, de az eseményen jelen volt ifjabb Rátonyi Róbert zongoraművész, zeneszerző is. Az új színház tagjai között olyan nevek szerepelnek, mint Oszvald Marika, Benkóczy Zoltán, Buch Tibor, Dolhai Attila vagy Papadimitriu Athi­na. Ám az első évad darabjai közül két szerepben is látható lesz Kállay Bori, érdemes művész.

Ami pedig a konkrét programot illeti, tervek szerint október 1-jén stílusosan Kálmán Imre Csárdáskirálynőjével indul az évad. Ebben a darabban Rátonyi Róbert mintegy kétezer alkalommal alakította Bóni grófot. A színház premiert is tart, Lehár Cigányszerelem című nagyoperettjét mutatják be a szerző születésének 150. évfordulója alkalmából.

Mindezek mellett színpadra kerül többek között Tóth Augusz­ta Mezei Mária életéből készült monodrámája, a Hoztam valamit a hegyekből, a Süsü a sárkány, a Nemzeti Színház előadásában Olt Tamás Rejtő Jenő-féle, sanzonos estje, vagy Rudolf Péter és Kálloy Molnár Péter Kövek a zsebben című kétszemélyes darabja is.

Mindebből kiderül, hogy a Rátonyi Színház mellett más társulatok is fellépnek majd az évad folyamán.

A bérletrendszer, a jegy­árak és az online jegyvásárlás lehetősége kidolgozás alatt áll és tervben van a Rátonyi Róbert-emlékdíj megalapítása is. A részletes csákvári program hamarosan felkerül a színház weboldalára, de követhető lesz a város honlapján is.