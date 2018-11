A héten Németországba indul a Mörk zenekar, ahol négy koncertet adnak

Négy roppant erős szállal kötődik Fehérvárhoz a Mörk zenekar. Egyszerű: négyen alkotják a bandát. Zentai Márk, Novai Gábor és Szabó Dániel Ferenc a Kodolányi János Főiskolán diplomáztak, Szeifert Bálint pedig a Lauschmann Gyula Zeneművészeti Jazz Szakközépiskolába járt a budapesti jazz tanszak előtt.

A Mörk idehaza végigjárta már a legnagyobb magyar klubokat és fesztiválokat a Szigettől kezdve az A38 Hajón át a Művészetek Völgyéig. Zenéjük soul és funk alapokra építkezik, angol szövegeik nem félnek a társadalmi, pszichológiai és hétköznapi témáktól sem. Szabó Danival beszélgettünk.

Fehérváron tanultátok meg a könnyűzene alapjait. Mi az, ami kitörölhetetlenül megmaradt bennetek?

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Minden megszerzett tudás már egy siker, folyton tanulunk. Az iskola jó indítást adott ehhez az egészhez: könnyebben veszünk zenei akadályokat, más zenei nyelven és szinten tudunk egymással kommunikálni, és egyben megpróbált hozzászoktatni ahhoz az életmódhoz, amiben végül most is élünk. Megmarad bennünk, az a rengeteg gyakorlási idő, amit az iskola ideje alatt eltölthettünk akár egyénileg, akár pedig másokkal zenélve. Számomra Baló István és Szendőfi Péter órái mérföldkövek, mind a mai napig hálás vagyok nekik azért a tudásért, amit kaptam. Szerencsére nem szakadt meg a kapcsolat, szoktunk találkozni egymás koncertjein.

Októberben került ki a netre Doubt című dalotokra készült klipetek. Két élvonalbeli színész, Tenki Réka és Keresztes Tamás játssza benne a főszerepet.

– Nagyon szerettük volna, hogy Réka elfogadja a meghívásunkat, már nyáron, amikor a klipről csak ötleteltünk, elhangzott a neve. Nyár végén találkoztunk egy megbeszélésen, ahol felmerült Tamás neve. Rékával szeretnek együtt dolgozni, és ahogy az később kiderült, Tamás is szívesen csatlakozott a forgatáshoz. Mindketten ismerték már a Mörköt, úgyhogy örültek a felkérésnek. A munka az elejétől kezdve zökkenőmentesen zajlott, Pajor Kristóffal, a klip rendezőjével könnyen megtalálták a hangot, és mindketten engedték magukat belemeríteni a klip abszurd világába.

Hol hallgatható meg, szerezhető be a frissen megjelent EP-tek, a The Death of Mörk?

– Jelenleg elérhető az összes ismertebb online felületen, és hamarosan bakelit formájában is megjelenik; a zenekar közösségi oldalán keresztül lehet majd beszerezni.

A zenéteket hogy fogadják külföldön? Az utóbbi időben több helyen is jártatok: Észtország, Ausztria, USA…

– Igen, két hete értünk haza New Yorkból, azt hiszem még mindig a hatása alatt állunk. Hihetetlen kulturális pezsgés van ott, és ezt ki is használtuk. Minden este elmentünk egy koncertre, nappal pedig turistáskodtunk a városban. Nagyon inspirálóan hatott ránk az a zenei hagyomány és életérzés, ami ott van. Két koncertet adtunk, mindegyik jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kaptunk. A héten Németországba megyünk, négy koncertet adunk majd. A Leverkusener Jazztage-on az Incognitoval, és Candy Dulferrel játszhatunk egy este. Nagyon izgatottak vagyunk, hiszen az összes jegy elkelt. Egy több ezres koncertteremben fogunk játszani. Az a tapasztalatunk, hogy külföldön nyitottabbak az emberek az extrém dolgokra, ezért mindig jókedvvel, bizakodva indulunk neki a külföldi koncerteknek. Sorra kapunk biztató visszajelzéseket, hogy jó, amit csinálunk, és ez jó érzéssel tölt el minket.

Fehérváron mikor koncerteztek?

– Tervezünk egy szobakoncertet Fehérváron a jövő év elején. Reméljük azt is, hogy kapunk meghívást is majd egy otthoni klubtól vagy fesztiváltól. Jó lenne otthon játszani!