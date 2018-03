A móri diákok megmutatták mi mindent tudnak

Több száz, a helybeli általános iskolákba járó diák lépett fel szerdán a móri szabadidőközpontban.

A város önkormányzata és a Szent Erzsébet iskola 15. ízben rendezte meg a Móri diák művészeti fesztivált. A seregszemlére a város általános iskoláiból összesen 34 csoportos és 103 egyéni színpadi produkciót neveztek. Így a februárban megrendezett döntőn – több kategóriában és több korcsoportban – összesen mintegy 700 diák lépett fel a zsűri előtt. A legjobbak, 453-an március 14-én, a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban lezajlott gálán közönség előtt is bemutathatták tudásukat, megcsillanthatták tehetségüket. A díjakat is ekkor adták át.

A gálaműsor egy nagyszerű, közös produkcióval kezdődött: ebben a Gárdonyi iskola tanulói mellett a radnótis Tóth Boróka, és a Zimmermann diákjai is színpadra is léptek. Ezután Törő Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte a részvevőket. Mint mondta: a szereplők teljesítménye meghaladja az iskolában elvártat, a dicsőségben a diákok felkészítő tanáraikkal osztoznak. A gálaműsor rendkívül színes volt: a versmondást dal, majd zenedarab követte, aztán pedig vidám sváb polkának, musicalrészletnek tapsolhatott a közönség. A gálán két közreműködő pedagógust is megjutalmaztak: Arady Emőke és Tamaskovics Anikó a Városi Közművelődési Közalapítvány díszoklevelét vehette át.